بیانیه شورای تبلیغات اسلامی به مناسبت سالگرد جنگ ۱۲ روزه
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالگرد جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت شهدای مقاومت، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمهتعالی
بیست و سوم خرداد سالگرد آغاز جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، نشانهای روشن از استمرار منازعه راهبردی و چندلایه در سطح منطقهای و بینالمللی است که در آن، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان بازیگری مستقل و برخوردار از اراده سیاسی-تمدنی، در برابر الگوی مداخلهگرایانه و سلطهمحور نظام بینالملل ایستاده است. تهاجم ناجوانمردانه و هماهنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب جنگ ۱۲ روزه و همچنین استمرار فشارها و درگیریهای موسوم به جنگ رمضان و کودتای دیماه گذشته، بخشی از راهبرد کلان برای فرسایش قدرت ملی، تضعیف انسجام اجتماعی و محدودسازی ظرفیتهای ژئوپلیتیکی ایران تلقی میشود. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، معکوس شدن این هدفگذاریها و تبدیل تهدید به فرصت در سطحی گسترده بود.
از منظر راهبردی، این مواجهه بار دیگر نشان داد که کنشگران متجاوز، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، همچنان در چارچوب محاسبات خطی و تجربههای تکراری گذشته عمل میکنند و از درک تحولات جدید در ساخت قدرت منطقهای و نقشآفرینی ملتها ناتوان ماندهاند. استمرار این خطای محاسباتی، به فرسایش اعتبار و بازدارندگی ادعایی آنان نیز انجامیده است. در سوی مقابل، ملت ایران در طول یک سال گذشته، بهویژه با بیش از ۱۰۰ شب حضور آگاهانه، منسجم و معنادار در عرصههای اجتماعی و میدانی، نشان دادند که سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی واقعیت زنده و کنشگر در صحنه تحولات است. این حضور مستمر را میتوان بهعنوان نوعی «بازدارندگی اجتماعی» تحلیل کرد که مکمل بازدارندگی دفاعی و امنیتی کشور عمل کرده و عمق راهبردی نظام را تقویت نموده است.
در همین چارچوب، نقش رزمندگان و مدافعان امنیت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی بنیادین و غیرقابل جایگزین دارد. این قشر مؤمن، فداکار و متخصص، در عرصههای مختلف دفاعی، اطلاعاتی و عملیاتی، با تکیه بر ترکیب ایمان، دانش و تجربه، توانستهاند ساختار بازدارندگی کشور را در برابر تهدیدات پیچیده و چندلایه تثبیت کنند. از سوی دیگر، گرامیداشت یاد و نام «قائد شهید امت (ره)» و سایر شهدای عالیمقام، در واقع بازخوانی منظومه فکری است که در آن، شهادت، آغاز گفتمان هویتساز سیاسی-اجتماعی تلقی و خون شهیدان، بهمثابه عنصر پیونددهنده میان گذشته، حال و آینده، در شکلدهی به اراده ملی و استمرار مسیر استقلال و عزت نقشآفرین میگردد. در سطح کلانتر، این رخداد را میتوان در چارچوب رقابت دو «گفتمان سلطهمحور» مبتنی بر مداخله، تحمیل و بازتولید نظم نابرابر و «گفتمان مقاومت» مبتنی بر استقلال، خوداتکایی و کنشگری فعال ملتها تحلیل میشود.
در پایان ضمن تجدید عهد استوار با آرمانهای امامین انقلاب و تبعیت از مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) و گرامیداشت یاد و نام شهدای کشور به ویژه شهدای یک سال اخیر، تأکید مینمائیم که ملت ایران در پرتو تجربههای تاریخی و سرمایههای انسانی و معنوی خود، همچنان بر مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و مقاومت پایدار خواهد ماند و در برابر هرگونه تهدید و فشار، با اتکا به ایمان، عقلانیت و انسجام ملی، واکنشی مقتدرانه و هوشمندانه خواهد داشت.