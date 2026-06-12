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سیاسی



مجلس ۲۲ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۵:۱۹

در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت؛

پیگیری کمیسیون صنایع برای تامین انرژی واحدهای صنعتی در تابستان

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این هفته در نشستی مشترک با وزیر نیرو به بررسی وضعیت نیروگاه‌ها و تامین انرژی برای واحدهای صنعتی و تولیدی در تابستان خواهند پرداخت.