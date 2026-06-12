در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت؛
پیگیری کمیسیون صنایع برای تامین انرژی واحدهای صنعتی در تابستان
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این هفته در نشستی مشترک با وزیر نیرو به بررسی وضعیت نیروگاهها و تامین انرژی برای واحدهای صنعتی و تولیدی در تابستان خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، نشست های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای دوشنبه و سهشنبه( ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه) برگزار خواهد شد.
دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:
_نشست با رئیس سازمان تامین اجتماعی به منظور توجه به نیروهای فعال در واحدهای صنعتی و تولیدی و جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیروی این واحدها
_نشست با وزیر نیرو جهت بررسی وضعیت نیروگاهها و تامین انرژی برای واحدهای صنعتی و تولیدی در تابستان.