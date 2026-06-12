پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت نماینده ادوار بندر انزلی

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم موَشَّح

درگذشت آقای سیدجلیل موَشَّح، نماینده محترم مردم شریف بندر انزلی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی، موجب تأثر و تألم گردید.

اینجانب این ضایعه را به شما و سایر بستگان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر، سلامتی و آرامش خاطر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی