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پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت نماینده ادوار بندر انزلی

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت نماینده ادوار بندر انزلی
کد خبر : 1797801
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رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت سیدجلیل موَشَّح نماینده ادوار بندر انزلی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت نماینده دور سوم مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

انا لله و انا الیه راجعون 

خانواده محترم موَشَّح

درگذشت آقای سیدجلیل موَشَّح، نماینده محترم مردم شریف بندر انزلی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی، موجب تأثر و تألم گردید. 

اینجانب این ضایعه را به شما و سایر بستگان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر، سلامتی و آرامش خاطر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

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