کشف و ضبط ۵۰ تن برنج احتکار شده در ایوانکی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از کشف و ضبط ۵۰ تن برنج احتکار شده در حوزه قضایی ایوانکی خبر داد و گفت: در پی وصول یک گزارش مردمی مبنی بر نگهداری حجم قابل توجهی از برنج در انبار یک شرکت نیمه‌تعطیل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، رئیس حوزه قضایی ایوانکی با هماهنگی مراجع انتظامی، نظارتی و تعزیراتی وارد عمل شد و در قالب یک کمیته مشترک قضایی، نظارتی و تعزیراتی، از محل مورد نظر بازدید به عمل آمد که در نتیجه آن، میزان ۵۰ تن برنج احتکار شده در انبار مذکور کشف و ضبط شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اقدامات فوری انجام شده در این پرونده اظهار کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تضییع حقوق عمومی، انبار محل نگهداری کالا‌های احتکار شده پلمب و پرونده قضایی در مرجع صالح تشکیل شده است تا تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با تصمیم اتخاذ شده و در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، برنج‌های کشف شده پس از طی مراحل قانونی، با قیمت مصوب در بازار عرضه و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی استان در مقابله با اخلالگران اقتصادی و محتکران خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام در جهت احتکار کالا‌های اساسی، برهم زدن نظم بازار و ایجاد فشار مضاعف بر معیشت مردم، با واکنش قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی استان مواجه خواهد شد و با فرد یا افراد دخیل در این پرونده نیز مطابق قانون برخوردی بازدارنده و متناسب صورت می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین نقش مردم در شناسایی و گزارش تخلفات اقتصادی را بسیار مؤثر دانست و گفت: مشارکت شهروندان و گزارش‌های مردمی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای مقابله با تخلفات اقتصادی است و دستگاه قضایی سمنان از همکاری و مسئولیت‌پذیری مردم در صیانت از حقوق عمومی قدردانی می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: دادگستری استان سمنان با رصد مستمر بازار و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با احتکار و اقدامات غیرقانونی، امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را خدشه‌دار کنند.