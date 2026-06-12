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کشف و ضبط ۵۰ تن برنج احتکار شده در ایوانکی

کشف و ضبط ۵۰ تن برنج احتکار شده در ایوانکی
کد خبر : 1797798
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رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از کشف و ضبط ۵۰ تن برنج احتکار شده در ایوانکی خبر داد و گفت: با تشکیل پرونده قضایی برای عوامل دخیل در موضوع، این محموله پس از طی فرآیند‌های قانونی با قیمت مصوب به بازار عرضه خواهد شد تا در اختیار مردم قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از کشف و ضبط ۵۰ تن برنج احتکار شده در حوزه قضایی ایوانکی خبر داد و گفت: در پی وصول یک گزارش مردمی مبنی بر نگهداری حجم قابل توجهی از برنج در انبار یک شرکت نیمه‌تعطیل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

 

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، رئیس حوزه قضایی ایوانکی با هماهنگی مراجع انتظامی، نظارتی و تعزیراتی وارد عمل شد و در قالب یک کمیته مشترک قضایی، نظارتی و تعزیراتی، از محل مورد نظر بازدید به عمل آمد که در نتیجه آن، میزان ۵۰ تن برنج احتکار شده در انبار مذکور کشف و ضبط شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اقدامات فوری انجام شده در این پرونده اظهار کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تضییع حقوق عمومی، انبار محل نگهداری کالا‌های احتکار شده پلمب و پرونده قضایی در مرجع صالح تشکیل شده است تا تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با تصمیم اتخاذ شده و در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، برنج‌های کشف شده پس از طی مراحل قانونی، با قیمت مصوب در بازار عرضه و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی استان در مقابله با اخلالگران اقتصادی و محتکران خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام در جهت احتکار کالا‌های اساسی، برهم زدن نظم بازار و ایجاد فشار مضاعف بر معیشت مردم، با واکنش قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی استان مواجه خواهد شد و با فرد یا افراد دخیل در این پرونده نیز مطابق قانون برخوردی بازدارنده و متناسب صورت می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین نقش مردم در شناسایی و گزارش تخلفات اقتصادی را بسیار مؤثر دانست و گفت: مشارکت شهروندان و گزارش‌های مردمی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای مقابله با تخلفات اقتصادی است و دستگاه قضایی سمنان از همکاری و مسئولیت‌پذیری مردم در صیانت از حقوق عمومی قدردانی می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: دادگستری استان سمنان با رصد مستمر بازار و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با احتکار و اقدامات غیرقانونی، امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را خدشه‌دار کنند.

 

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