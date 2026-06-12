توسعه شرکتهای دانشبنیان راهکار کاهش قیمت کالاهای اساسی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه شرکتهای دانشبنیان راهکار کاهش قیمت کالاهای اساسی است گفت: گرانی برخی کالاها قابل قبول نیست؛ نظارتها باید تقویت شود.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در مورد نقش شرکتهای دانشبنیان حوزه کشاورزی در کنترل قیمت کالاهای اساسی، گفت: در نشست مشترک وزیر جهاد کشاورزی و معاونین ایشان با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، مباحث مختلف مرتبط با کشاورزی و امنیت غذایی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. چند مسئله مهم مورد توجه قرار گرفت که لازم است در سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد. ساختار وزارت جهاد کشاورزی هم نیازمند اصلاح است. وظیفه اصلی این وزارتخانه باید تأمین امنیت غذایی، توسعه کشاورزی و تولید باشد. ترکیب فعلی وظایف باعث ایجاد مشکلات ساختاری در حوزه کشاورزی کشور شده است.
وی افزود:بهرهوری و استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در کشاورزی، از نیازهای ضروری وزارت جهاد کشاورزی است. هدف ما باید افزایش بهرهوری حداقل تا سطح ۲.۸ در تولیدات کشاورزی باشد که در حال حاضر تحقق نیافته و نیازمند رشد و بهبود است. در عرصه نیروی انسانی متخصص در حوزه کشاورزی نیز در برخی استانها کمبود نیرو وجود دارد و در برخی دیگر مازاد نیرو داریم. همچنین دریافتیهای نیروهای وزارت جهاد کشاورزی قابل قبول نیست. هرچند مجلس اقدامات خوبی برای بهبود این وضعیت انجام داده است، اما هنوز کمبودها جبران نشده است. در خصوص تأمین کالاهای اساسی، دولت و وزارت جهاد کشاورزی اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند. وزارتخانه توانسته کالاها را به موقع در اختیار مردم قرار دهد. با این حال، در هفتههای اخیر شاهد افزایش قیمت برخی کالاها بودهایم که موجب نارضایتی مردم شده است. بخشی از این گرانیها به شرایط جنگ مرتبط است و بخشی نیز عوامل دیگری دارد که نیازمند نظارت و مدیریت مشترک دولت و مجلس است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: الگوی کشت همچون اکسیژن، نیاز کشور محسوب میشود؛ یعنی باید به سمت نیازهای واقعی پیش برویم و کالاهایی که مورد نیاز است به اندازه کافی تولید کنیم. برخی از کالاها همچون ذرت، کنجاله و سایر نهادهها باید به سرعت فراهم گردد که امروز با کمبود آنها روبهرو هستیم و از خارج کشور وارد میکنیم. به هر دلیلی، الگوی کشت کشور در دهههای گذشته روی ریل اصلی خود قرار نگرفته است. اقداماتی انجام شد، اما نتوانستیم توازن بین نیازها و تولید را که میتواند امنیت غذایی را حفظ کند، ایجاد کنیم. به همین دلیل است که در وزارت جهاد کشاورزی علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته، سختیهایی برای امنیت غذایی به وجود آمده و مردم نیز در راستای افزایش قیمتها با مشکلاتی روبهرو شدهاند.
وی افزود: با توجه به شرایط جنگی و محدودیتها، مدیریت و توازن در تولید و تأمین کالاهای اساسی اهمیت حیاتی دارد. افزایش قیمت برخی کالاها نه تنها ناشی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه به عوامل دیگری از جمله تولیدات پتروشیمی و سایر بخشها نیز مربوط است که قطعاً باید نظارت بر روی آنها انجام پذیرد. رضایت عموم مردم هدف اصلی دو قوه مجریه و مقننه است. گرانی برخی از اقلام در روزهای اخیر قابل قبول نیست و باید ریشهیابی شود. همه باید رضایت عمومی مردم را جلب کنیم و اقدامات خوبی در راستای این مسئله انجام میشود. شرکتهای دانشبنیان باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، به افزایش امنیت غذایی کشور کمک کنند. برخی تولیدات داخلی بیش از نیاز تولید میشوند و بعضی از محصولات ضروری مانند ذرت و روغن باید در داخل کشور تولید گردند؛ اما به دلایل مختلف، الگوی کشت در دهههای گذشته به درستی اجرا نشده است.
حاجیبابایی با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است بودجههای خود را مطابق با اهداف این برنامه تنظیم کند، تصریح کرد: اولویت نخست باید کشاورزی، امنیت غذایی، بهرهوری، استفاده از سامانههای نوین آبیاری و رشد شرکتهای دانشبنیان باشد. با وجود افزایش قیمتها و تورم، سهم کشاورزی باید افزایش یابد تا اهداف برنامه هفتم تحقق پیدا کند. در مجموع، تلاشهای وزارت جهاد کشاورزی و دولت در شرایط سخت قابل تقدیر است، اما نیازمند نظارت، اصلاح ساختاری و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای حفظ امنیت غذایی و افزایش بهرهوری هستیم.