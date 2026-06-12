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آزادی‌خواه:

نیمی از پست‌های سازمان حفاظت محیط زیست خالی است

نیمی از پست‌های سازمان حفاظت محیط زیست خالی است
کد خبر : 1797739
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عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از کمبود شدید نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: از حدود ۱۵ هزار پست سازمانی این مجموعه، تنها نزدیک به ۵۰ درصد آن تکمیل شده و این موضوع می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای محیط زیست کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش ایلنا،  احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی،  با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: در حالی که برخی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی با تراکم نیروی انسانی مواجه هستند، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه عملیاتی و حاکمیتی با کمبود جدی نیرو روبه‌رو است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: از حدود ۱۵ هزار پست سازمانی پیش‌بینی شده برای این سازمان، تنها نزدیک به نیمی از آن‌ها تکمیل شده و حدود ۵۰ درصد پست‌ها همچنان خالی است؛ موضوعی که می‌تواند در انجام مأموریت‌های حفاظتی و نظارتی این سازمان اختلال ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار منابع انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: مجلس تمام تلاش خود را برای کمک به رفع این خلأ به کار خواهد گرفت، اما در این زمینه دولت به ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید همکاری لازم را داشته باشد.

به گزارش خانه ملت، آزادی‌خواه همچنین به وضعیت معیشتی کارکنان این حوزه اشاره کرد و گفت: سطح حقوق و مزایای کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین بخش‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی متناسب با مسئولیت‌ها و سختی مأموریت‌های آنان نیست و نیازمند بازنگری و توجه جدی است.

وی تأکید کرد: تقویت نیروی انسانی و بهبود شرایط معیشتی کارکنان این بخش‌ها، یکی از پیش‌نیازهای موفقیت در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور به شمار می‌رود.

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