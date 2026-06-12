قیصری:
دولت برای پرداخت خسارتهای جنگ به مردم تهران، مهلت قطعی تعیین کند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت با ورود مستقیم و قاطع جهت پرداخت خسارت جنگ به مردم آسیب دیده تهران، برای تمامی دستگاهها و نهادهای مسئول، زمانبندی مشخص و غیرقابل تمدید تعیین کند.
وی افزود: این تأخیرهای طولانی نه تنها با روح خدمترسانی و حمایت از مردم سازگار نیست، بلکه در شرایط تورمی کشور، عملاً بخشی از حقوق آسیبدیدگان را تضییع میکند. خسارتی که ماهها پیش برآورد شده، امروز دیگر پاسخگوی هزینههای واقعی مردم نیست.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: خانوادههایی که در جریان جنگ متحمل خسارت شدهاند، نباید بار دیگر هزینه تعلل دستگاههای اجرایی را بپردازند. انتظار مردم این است که دولت با همان سرعت و جدیتی که در ارزیابی خسارات عمل کرده، در پرداخت و جبران آن نیز اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: از دولت محترم میخواهیم با ورود مستقیم و قاطع، برای تمامی دستگاهها و نهادهای مسئول، زمانبندی مشخص و غیرقابل تمدید تعیین کند و گزارش اجرای آن را به افکار عمومی ارائه دهد. امروز دیگر زمان وعده نیست؛ زمان عمل است.
قیصری خاطرنشان کرد: حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، در گروی حمایت عملی از مردمی است که در سختترین شرایط پای کشور، انقلاب و نظام اسلامی ایستادهاند و شایسته نیست مردم برای دریافت حقوق قانونی خود ماهها در انتظار بمانند.
به گزارش خانه ملت، وی در پایان افزود: مجلس شورای اسلامی این مطالبه بهحق را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق آسیبدیدگان در پیچوخم بروکراسی و تأخیرهای غیرموجه تضییع شود.