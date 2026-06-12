خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کریمی مطرح کرد:

کنترل گرانی و حمایت از معیشت مردم باید در اولویت برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد

کنترل گرانی و حمایت از معیشت مردم باید در اولویت برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد
کد خبر : 1797730
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت مردم در شرایط کنونی، گفت: گرانی کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های زندگی موجب نگرانی مردم شده و لازم است دولت و مجلس با هماهنگی یکدیگر برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از سفره خانوارها برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

به گزارش ایلنا، رحیم کریمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره وضعیت معیشت و افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: امروز مهم‌ترین مطالبه مردم از مسئولان رسیدگی به مشکلات اقتصادی و کنترل گرانی‌ها است و انتظار دارند دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی با همکاری یکدیگر راهکارهای مؤثری برای بهبود شرایط زندگی مردم ارائه کنند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت، لبنیات و سایر اقلام مورد نیاز خانوارها فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است و باید برای مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها تدابیر لازم اندیشیده شود.

کریمی ادامه داد: در موضوع قیمت شیر و محصولات لبنی نیز لازم است ضمن بررسی دقیق هزینه‌های تولید، نظارت مؤثری بر روند قیمت‌گذاری و عرضه محصولات صورت گیرد تا هم حقوق تولیدکنندگان حفظ شود و هم فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد نشود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر نقش نظارت در تنظیم بازار تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات، تقویت نظارت بر بازار و زنجیره تولید تا مصرف است تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در دسترس قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: بودجه‌ای که برای سال جاری تدوین و تصویب شده، بر مبنای شرایط عادی کشور بوده است، اما اکنون باید متناسب با شرایط جدید، اولویت‌های بودجه‌ای مورد بازنگری قرار گیرد و منابع بیشتری برای حمایت از معیشت مردم اختصاص یابد.

به گزارش خانه ملت،کریمی خاطرنشان کرد: امروز سه موضوع معیشت مردم، امنیت و سلامت باید در صدر برنامه‌ریزی‌ها قرار داشته باشد و همه دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و هم‌افزایی برای حل مشکلات اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی مردم تلاش کنند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: مجلس آمادگی دارد در بررسی لوایح و برنامه‌های دولت، حمایت‌های لازم را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت قدرت خرید خانوارها در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی