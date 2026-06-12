صوفی:
شهرداری تهران ابعاد اقتصادی و اجتماعی طرح «خانه ریز» را شفاف کند
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از طرح جدید شهرداری تهران برای فروش متری مسکن در بستر سامانه «شهرزاد»، این اقدام را خارج از سیاستهای دولت و بدون پشتوانه کامل کارشناسی دانست و تأکید کرد که کمیسیون عمران در جریان این طرح قرار نداشته و شهرداری موظف به ارائه گزارش کامل آن است.
به گزارش ایلنا، عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح جدید شهرداری تهران با عنوان «فروش متری خانه» در بستر سامانه شهرزاد، گفت: وظیفه اصلی دولت خانهدار کردن مردم است و سیاست شهرسازی باید بر مبنای حداقل قیمت تمام شده، ارائه زمین رایگان و تسهیلات مناسب طراحی شود تا مردم بتوانند صاحب خانه شوند.
وی افزود: اما متأسفانه در این حوزه کمکاریهایی دیده میشود و دولت باید جدیتر وارد عمل شود. در حال حاضر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم ریخته و عرضه بسیار کمتر از تقاضا مشکلات امروز حوزه مسکن از جمله را ایجاد کرده است.
نایبرئیس کمیسیون عمران با اشاره به طرح شهرداری تهران برای فروش متری مسکن با عنوان " خانه ریز" تصریح کرد: ارائه چنین طرحی از سوی شهرداری تهران قطعا نیازمند مبنای کارشناسی و هماهنگی و هم فکری با مسئولان مرتبط است. از سوی دیگر باید مشخص شود که آیا هدف این طرح واقعاً خانهدار کردن مردم است یا صرفاً نوعی بستر سرمایهگذاری؟ همچنین باید دید قیمتهای اعلامی برای فروش متری خانه، بر چه مبنایی تعیین شده و آیا این قیمتها موجب بر هم ریختن بیشتر بازار مسکن نمیشود؟
صوفی تأکید کرد: این اقدامات غیرکارشناسی ممکن است و مدیریت بازار مسکن را با مشکل مواجه کند. به نظر من باید بسیار کارشناسیتر با این موضوع رفتار شود. متأسفانه کمیسیون عمران در جریان این طرح قرار نداشته و هیچ هماهنگی با کمیسیون انجام نشده است.
به گزارش خانه ملت، وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است شهرداری عاملی برای خانهدار کردن مردم باشد، باید حداقل قیمت تمام شده و تسهیلات لازم را در نظر گرفته و اطلاع رسانی دقیق داشته باشد.
نایبرئیس کمیسیون عمران در پایان با تأکید مجدد بر اینکه اساساً وزارت مسکن و بانکها باید وظایف خود را انجام دهند و مردم از طریق سامانههای شفاف "تم"ثبتنام کنند، گفت: کمیسیون عمران در جریان چنین طرحی قرار نداشته و لازم است شهرداری تهران ابعاد، شرایط، مبنای کارشناسی قیمتها، موقعیت زمینها، فرآیند سرمایهگذاری و نحوه تأمین مسکن برای مردم را به صورت کامل و شفاف به کمیسیون عمران گزارش کند تا ضمن بررسی کارشناسی، از بروز هرگونه آشفتگی بیشتر در بازار مسکن جلوگیری شود.