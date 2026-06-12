مهار گرانی نیازمند نظارت موثر و مقابله با احتکار است

به گزارش ایلنا، عباس قدرتی زوارم، با اشاره به ضرورت کنترل قیمت کالاهای اساسی، گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی به شکل افسارگسیخته ای در حال رشد است. از این رو مجموعه‌ عوامل و مشکلات موجود باید در کمیسیون‌های مختلف مجلس و دستگاه‌های اجرایی طرح و برای رفع این مسائل چاره‌اندیشی شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش احتمالی نرخ کالابرگ و دیدگاه مسئولین در این بخش افزود:بنده معتقدم حتی با افزایش قیمت کالابرگ هم مشکلات معیشتی مردم و گرانی کالای اساسی برطرف نمی شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد:البته بخشی از شرایط موجود به دلیل وضعیت جنگی و اقتضائات ناشی از آن است، اما در برخی موارد ضعف‌های مدیریتی باعث شده مشکلات سخت‌تر شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آثار منفی احتکار کالاها بر بازار، تصریح کرد: یکی از مسائلی که در شرایط فعلی وجود دارد، احتکار برخی کالاهاست. زمانی که کالا احتکار می‌شود، عرضه آن در بازار کاهش می‌یابد و طبیعتاً با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمت‌ها بالا می‌رود. این یک اصل و فرمول اقتصادی است که وقتی عرضه کمتر و تقاضا بیشتر شود، افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

قدرتی زوارم ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد کوچک‌تر شدن سفره مردم و افزایش فشارهای معیشتی خواهیم بود. با این حال خوشبختانه کشور از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است و دستگاه‌های مختلف باید با مدیریت صحیح از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضاییه باید در حوزه نظارت نقش خود را به‌درستی ایفا کنند تا مردمی که بیش از ۱۰۰ شب است که خیابان را رها نکرده اند، با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.

به گزارش خانه ملت، این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مردم شایسته این نیستند که در تامین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند. به همین دلیل لازم است که باید مجلس، دولت و سایر دستگاه‌های مسئول با برگزاری جلسات کارشناسی و گفت‌وگوهای مستمر، راهکارهای لازم را برای کنترل بازار و حمایت از معیشت مردم اتخاذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: موضوعاتی همچون نقدینگی، آثار اقتصادی جنگ و همچنین نحوه مدیریت بازار از جمله عواملی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند تا بتوان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد و شرایط بهتری برای تامین نیازهای مردم فراهم ساخت.