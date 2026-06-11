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وزیر علوم:

سردار باقری، استراتژیستی آینده‌نگر و باتوجه به حوزه علم و فناوری بود

سردار باقری، استراتژیستی آینده‌نگر و باتوجه به حوزه علم و فناوری بود
کد خبر : 1797631
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهید سپهبد پاسدار محمد باقری گفت: کارنامه شهید باقری نشان می‌دهد لباس دفاع از وطن، برازنده او بود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهید سپهبد پاسدار محمد باقری در جمع خبرنگاران گفت: کارنامه شهید باقری که پس از شهادتش بیشتر دیده شد، ثابت می‌کند که لباس خدمت در پست ریاست ستاد تا چه حد زیبنده ایشان بوده است. ایشان یک استراتژیست و آینده‌نگر بودند و تدابیر او بود که دیدیم در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان کشور را ایمن نگه داشت. 

وی ادامه داد: شهید باقری خصلت فرابخشی نگاه کردن را داشتند؛ با اینکه یک نظامی بزرگ و مقتدری بودند، اما توجه به حوزه علم و حوزه دانشگاه نیز داشتند. ما جلسات متعددی با ایشان داشتیم و از نگاه نافذ و دورنگر وی و اهتمامی که ایشان به حوزه علم و دانشگاه داشتند واقعاً لذت می‌بردیم و می‌توانم بگویم تا اندازه‌ای تعجب‌آور بود. از خصلت‌های دیگر ایشان این بود که در راه خدا از هیچ سرزنشی هراس نداشتند و واقعاً مصداق «لایخافون لومَةَ لائم»بودند؛ این موضوع برای من بسیار آموزنده است که اگر منافع ملی کشور چیزی را اقتضا می‌کند، نباید خیلی اسیر جنجال شد.

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