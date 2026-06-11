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واکنش آذری جهرمی به رویکرد رئیس جمهور درباره «انتقام گرفتن از دشمن»

واکنش آذری جهرمی به رویکرد رئیس جمهور درباره «انتقام گرفتن از دشمن»
کد خبر : 1797548
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یک فعال سیاسی در واکنش به رویکرد رئیس جمهور مبنی بر اینکه «انتقام گرفتن، صرفا جنگیدن نیست»، گفت: دیدگاه ارزشمندی است آقای رئیس جمهور؛ ان‌شالله شما و همکارانتان در انتقام گیری خون شهدای ایران، سربلند و موفق باشید.

به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:

انتقام گرفتن، صرفا جنگیدن نیست؛ بعضی وقت ها تجدید بنا و بازسازی و توسعه‌ی ایران، ضربه‌ی بزرگتری به دشمنی است که خواهان نابودی ایران است.

دیدگاه ارزشمندی است آقای رئیس جمهور؛ ان‌شالله شما و همکارانتان در انتقام گیری خون شهدای ایران، سربلند و موفق باشید.

 

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