واکنش آذری جهرمی به رویکرد رئیس جمهور درباره «انتقام گرفتن از دشمن»

به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:

انتقام گرفتن، صرفا جنگیدن نیست؛ بعضی وقت ها تجدید بنا و بازسازی و توسعه‌ی ایران، ضربه‌ی بزرگتری به دشمنی است که خواهان نابودی ایران است.

دیدگاه ارزشمندی است آقای رئیس جمهور؛ ان‌شالله شما و همکارانتان در انتقام گیری خون شهدای ایران، سربلند و موفق باشید.

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