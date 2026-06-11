افزایش ظرفیت پرتو دهی به محصولات کشاورزی
رئیس سازمان انرژی اتمی از افزایش ظرفیت پرتودهی به محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: امکان پرتو دهی به نیم میلیون تن محصول فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، محمد سلامی با تاکید بر لزوم گسترش کاربرد فناوری هستهای در بهبود عملکرد کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: اقدامات موثری برای توسعه زیرساختهای پرتودهی در کشور انجام شده و هماکنون ظرفیت پرتودهی سالانه ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی فراهم شده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اهمیت بکارگیری فناوری هستهای در بخش کشاورزی و به ویژه در زمینه کاهش ضایعات محصولات غذایی اظهار کرد: سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید میشود که متاسفانه حدود ۳۰ درصد آن به دلایل مختلف دچار ضایعات و هدررفت میشود.
وی افزود: بهرهگیری از فناوریهای هستهای و پرتودهی میتواند با افزایش ماندگاری محصولات، حذف آفات و کاهش باقیمانده سموم، نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و کاهش ضایعات ایفا کند.
اسلامی تاکید کرد: فناوری هستهای تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ملی، امنیت غذایی و بهبود معیشت کشاورزان و خانوادههای ایرانی دارد.
مبارزه با آفات کشاورزی، از بین بردن باکتری های مضر و تخریب کننده محصولات غذایی و ارتقاء کیفی و کمی محصولات از جمله کارایی های فناوری هسته ای در زمینه تامین امنیت امنیت غذایی است.