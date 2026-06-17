به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌هاست که تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت، یکی از مهم‌ترین انتقادها به ساختار حکمرانی و نظام اداری کشور محسوب می‌شود؛ ساختاری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سرعت حل مشکلات استان‌ها را کاهش داده و بروکراسی پیچیده‌ای را بر فرآیندهای اجرایی تحمیل کرده است.

اکنون دولت با پیگیری «طرح مانا» و واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران، به دنبال شکستن این تمرکز تاریخی است؛ طرحی که موافقان آن را گامی در جهت چابک‌سازی مدیریت کشور و مخالفانش آن را زمینه‌ساز تداخل اختیارات می‌دانند.

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تفویض اختیارات به استانداران و «طرح مانا» که از سوی دولت در حال پیگیری است، گفت: طرح واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها به سطوح پایین‌تر، از جمله استانداران و مدیران کل، در مجموع، طرح خوبی است

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: هر طرحی اگر واقعاً بتواند از تمرکزگرایی در سیستم اداری کشور جلوگیری کند، قطعاً می‌تواند برای حل مشکلات مردم راهگشا باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر هر استان‌ را به‌عنوان یک مجموعه‌ای از پیکره ۳۱ مجموعه کشوری در نظر بگیریم که در رأس آن استاندار قرار دارد؛ البته با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه، تصمیم‌گیری در سطوح پایین‌تر می‌تواند مشکلات را سریع‌تر حل کند و بسیاری از قوانین و بروکراسی اداری که امروز بر کشور ما حاکم است را تا حد زیادی ملغی، کم‌اثر و بی‌اثر سازد.

جوکار با اشاره به شرایط امروز کشور و خطرات ناشی از جنگ بیان کرد: ما امروز هم در شرایط جنگی قرار داریم؛ چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه فرهنگی و چه در سایر عرصه‌های خدمات‌رسانی به مردم، هرچه واحدها کوچک‌تر باشند، بهتر می‌توانند خدمات ارائه کنند و در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی موفق‌تر عمل کنند.

وی با بیان این‌که تفویض اختیار به استانداران می‌تواند نوعی رقابت میان استان‌ها ایجاد کند، گفت: این اتفاق می‌تواند چه در حوزه اشتغال‌زایی و چه در حوزه سرمایه‌گذاری باعث شود که استان‌ها فعال‌تر می‌شوند و وابستگی آن‌ها به مرکزیت کشور کاهش پیدا می‌کند. هر استان می‌تواند رأساً برای حل نظام مسائل موجود در همان استان اقدام کند.

رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها تاکید کرد: البته این امر باید در چارچوب قوانین و بر اساس سیاست‌هایی که امروز در برنامه هفتم و سایر احکام قانونی وجود دارد، انجام شود. این طرح واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها باید منافع ملی را بهتر تأمین و تنظیم کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا دولت باید برای تفویض اختیارات به استانداران لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد، عنوان کرد: ببینید، اگر این موضوع با قوانین موجود تعارض داشته باشد، قطعاً باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود و به تصویب مجلس برسد.

جوکار خاطرنشان کرد: اگر تعارضی با قوانین موجود نداشته باشد و در چارچوب اختیارات مدیریتی دولت و قوه مجریه قرار گیرد، امکان اجرای آن وجود دارد و نیازی هم به لایحه نیست. البته تأکید می‌کنم که نباید به سیاست‌های کلان کشور و اهداف کلی کشور آسیبی وارد شود.

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