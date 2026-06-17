جوکار در گفتوگو با ایلنا:
تفویض اختیار به استانداران گره بسیاری از مشکلات مردم را باز میکند/ با افزایش اختیارات رقابت میان استانها شکل میگیرد
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با حمایت از طرح تفویض اختیارات به استانداران تأکید کرد که کاهش تمرکزگرایی و واگذاری مسئولیتها به سطوح استانی میتواند روند حل مشکلات مردم را تسریع کند و بروکراسی اداری را کاهش دهد. وی همچنین گفت در صورت تعارض این طرح با قوانین موجود، دولت باید لایحه آن را به مجلس ارائه کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که تمرکز تصمیمگیری در پایتخت، یکی از مهمترین انتقادها به ساختار حکمرانی و نظام اداری کشور محسوب میشود؛ ساختاری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سرعت حل مشکلات استانها را کاهش داده و بروکراسی پیچیدهای را بر فرآیندهای اجرایی تحمیل کرده است.
اکنون دولت با پیگیری «طرح مانا» و واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران، به دنبال شکستن این تمرکز تاریخی است؛ طرحی که موافقان آن را گامی در جهت چابکسازی مدیریت کشور و مخالفانش آن را زمینهساز تداخل اختیارات میدانند.
محمدصالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تفویض اختیارات به استانداران و «طرح مانا» که از سوی دولت در حال پیگیری است، گفت: طرح واگذاری اختیارات و مسئولیتها به سطوح پایینتر، از جمله استانداران و مدیران کل، در مجموع، طرح خوبی است
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: هر طرحی اگر واقعاً بتواند از تمرکزگرایی در سیستم اداری کشور جلوگیری کند، قطعاً میتواند برای حل مشکلات مردم راهگشا باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر هر استان را بهعنوان یک مجموعهای از پیکره ۳۱ مجموعه کشوری در نظر بگیریم که در رأس آن استاندار قرار دارد؛ البته با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه، تصمیمگیری در سطوح پایینتر میتواند مشکلات را سریعتر حل کند و بسیاری از قوانین و بروکراسی اداری که امروز بر کشور ما حاکم است را تا حد زیادی ملغی، کماثر و بیاثر سازد.
جوکار با اشاره به شرایط امروز کشور و خطرات ناشی از جنگ بیان کرد: ما امروز هم در شرایط جنگی قرار داریم؛ چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه فرهنگی و چه در سایر عرصههای خدماترسانی به مردم، هرچه واحدها کوچکتر باشند، بهتر میتوانند خدمات ارائه کنند و در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی موفقتر عمل کنند.
وی با بیان اینکه تفویض اختیار به استانداران میتواند نوعی رقابت میان استانها ایجاد کند، گفت: این اتفاق میتواند چه در حوزه اشتغالزایی و چه در حوزه سرمایهگذاری باعث شود که استانها فعالتر میشوند و وابستگی آنها به مرکزیت کشور کاهش پیدا میکند. هر استان میتواند رأساً برای حل نظام مسائل موجود در همان استان اقدام کند.
رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها تاکید کرد: البته این امر باید در چارچوب قوانین و بر اساس سیاستهایی که امروز در برنامه هفتم و سایر احکام قانونی وجود دارد، انجام شود. این طرح واگذاری اختیارات و مسئولیتها باید منافع ملی را بهتر تأمین و تنظیم کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت باید برای تفویض اختیارات به استانداران لایحهای به مجلس ارائه دهد، عنوان کرد: ببینید، اگر این موضوع با قوانین موجود تعارض داشته باشد، قطعاً باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود و به تصویب مجلس برسد.
جوکار خاطرنشان کرد: اگر تعارضی با قوانین موجود نداشته باشد و در چارچوب اختیارات مدیریتی دولت و قوه مجریه قرار گیرد، امکان اجرای آن وجود دارد و نیازی هم به لایحه نیست. البته تأکید میکنم که نباید به سیاستهای کلان کشور و اهداف کلی کشور آسیبی وارد شود.