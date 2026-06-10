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دیدار وزیر دادگستری با خانواده‌ شهدای جنگ تحمیلی سوم

دیدار وزیر دادگستری با خانواده‌ شهدای جنگ تحمیلی سوم
کد خبر : 1796886
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وزیر دادگستری با خانواده‌ شهدای جنگ تحمیلی سوم دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در منزل شهید اشرفی قهی، با پدر و مادر این شهید که به همراه همسر و سه فرزندش به شهادت رسیده است، دیدار کرد.

وزیر دادگستری در دیدار با پدر و مادر شهید پاسدار محمدرضا اشرفی قهی از شهدای جنگ تحمیلی سوم، ضمن دلجویی از ایشان، علو درجات این شهید و خانواده وی را از خداوند مسئلت کرد.

شهید محمدرضا اشرفی قهی در جنایتی وحشیانه به دست محور آمریکایی صهیونی به همراه همسر و سه فرزندش در منزل مسکونی خود به شهادت رسیدند.

وزیر دادگستری همچنین با حضور در منزل یکی از شهدای خردسال جنگ تحمیلی سوم، از خانواده این کودک شهید دلجویی کرد.

لیام روشنی کودک دو ساله، در حمله وحشیانه دشمن به همراه مادر، دو خاله و مادربزرگش به شهادت رسید.

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی و مشاور امور ایثارگران، وزیر دادگستری را در این بازدیدها همراهی می‌کردند.

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