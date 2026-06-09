برگزاری انتخابات شوراها تا پایان تابستان به شرط موافقت شعام
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تمهید همه مقدمات برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها خبر داد و گفت: تصمیم گیری درباره زمان برگزاری انتخابات با موافقت شورای عالی امنیت ملی صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار در نشست مشترک اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ستاد انتخابات وزارت کشور با تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات در سریع ترین زمان ممکن تصریح کرد: در صورت تامین نظر شورای عالی امنیت ملی، هیات نظارت و ستاد انتخابات کشور آمادگی دارند که انتخابات را تا پایان تابستان برگزار کنند.
به گفته جوکار هیات مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور برای تصمیمگیری در این خصوص متنی را تنطیم و به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهند کرد.
در نشست امروز زینی وند، رئیس ستاد انتخابات کشور هم از آماده شدن همه امکانات، زیرساختها و لوازم برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و افزود: ستاد انتخابات کشور منتظر تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی درباره زمان برگزاری انتخابات است.
همچنین هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی با اشاره به شرایط جنگی کشور مصوب کرد که اعضای هیات رئیسه شوراهای اسلامی ششم، شهرداران و دهیاران تا زمان برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای شوراهای هفتم به فعالیت قانونی خود ادامه دهند.
در ادامه این نشست عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با تاکید بر ضرورت برگزاری سریعتر انتخابات گفت: تجربه مهم حضور مردم در میدان در یکصد روز گذشته نشان داد که میتوان از ظرفیت گسترده مردمی برای تمهید شرایط اجرایی انتخابات بهره گرفت و درباره برگزاری انتخابات در اولین زمان ممکن تصمیم گیری کرد.
سیدمرتضی محمودی با اشاره به اینکه تعویق طولانی مدت انتخابات شوراها مطلوب مردم نیست افزود: مردم به شیوههای مختلف از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی میخواهند که شرایط برگزاری انتخابات شوراها را هر چه سریعتر فراهم کنند.
محمودی تاکید کرد برگزاری انتخابات در تثبیت موقیت نظام از بعد داخلی و بین المللی نیز آثار مثبت و پیام روشنی خواهد داشت.