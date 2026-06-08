تاجگردون در نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
روشهای سنتی تأمین منابع مالی برای بازسازی زیرساختها پاسخگوی نیازهای کشور نیست
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جریان نشست کمیسیون متبوع خود با مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه و وابسته، گفت: روشهای سنتی تأمین منابع مالی و بازسازی زیرساختها دیگر پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیست. تجربه نیز ثابت کرده است که اتکا به ابزارهای محدود قیمتی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت آثار مقطعی داشته باشد، اما در بلندمدت راهحل پایدار برای مدیریت مصرف و رفع ناترازیهای موجود نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۷ با مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه و وابسته، با موضوع «بحث، بررسی و تبادلنظر پیرامون وضعیت تولید، تأمین، ذخیرهسازی، انتقال و توزیع فرآوردههای نفتی و گازی کشور در شرایط جنگی و بحرانهای ناشی از تهدیدات خارجی، الزامات پایداری امنیت انرژی، مدیریت مصرف، تداوم خدماترسانی، تأمین سوخت بخشهای حیاتی، نیروگاهی، حملونقل، تولیدی، صنعتی و معیشتی کشور، پدافند غیرعامل، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و الزامات مالی و بودجهای مرتبط» برگزار شد.
در جریان این جلسه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از مجاهدتها و تلاشهای کارکنان صنعت نفت، گاز و پالایش کشور اظهار داشت: کارکنان این صنعت در شرایط دشوار و حساس کشور ارزشهایی از جنس مقاومت، ایثار، رشادت و فداکاری خلق کردند که شایسته قدردانی و ثبت در حافظه ملی است.
وی با اشاره به حادثه آسیبدیدگی خط لوله ۳۰ اینچی نفت در حوزه عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران و جانباختن زندهیاد فرهاد فکورفر، راننده پرتلاش ترابری سنگین این شرکت، افزود: حضور بهموقع و اقدام سریع نیروهای عملیاتی و کارکنان خدوم صنعت نفت در مهار حادثه، ایمنسازی منطقه و جلوگیری از گسترش خسارات، جلوهای از تعهد، تخصص و مسئولیتپذیری این مجموعه بزرگ بود و ما قدردان این تلاشها هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین تأکید کرد: تبادل اطلاعات و دیدگاههای کارشناسی در این نشست گویای این بود که روشهای سنتی تأمین منابع مالی و بازسازی زیرساختها دیگر پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیست. تجربه نیز ثابت کرده است که اتکا به ابزارهای محدود قیمتی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت آثار مقطعی داشته باشد، اما در بلندمدت راهحل پایدار برای مدیریت مصرف و رفع ناترازیهای موجود نخواهد بود. از اینرو لازم است مجموعه وزارت نفت و شرکتهای تابعه با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فنی و کارشناسی، راهکارهای نوآورانه، عملیاتی و اثربخش خود را برای بررسی و تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون، گزارشی از اقدامات انجامشده در صنعت نفت کشور در دوران جنگ و شرایط ویژه ارائه کرد و اظهار داشت: از نخستین روزهای آغاز جنگ، شورای مدیران و کمیتههای تخصصی مدیریت بحران در مجموعه صنعت نفت تشکیل شد و تمامی تصمیمات متناسب با شرایط میدانی، بهصورت مستمر اتخاذ و به واحدهای تابعه ابلاغ شد که نتیجه آن حفظ انسجام عملیاتی، تداوم تولید و پایداری خدماترسانی در سراسر کشور بود.
وی با اشاره به نقش راهبردی وزارت نفت در مدیریت شرایط جنگی خاطرنشان کرد: صنعت نفت بخشی مهم از پازل مقاومت اقتصادی و عملیاتی کشور بود و کارکنان این صنعت توانستند با تلاش شبانهروزی، مأموریتهای محوله را به بهترین نحو به انجام رسانند. در حالی که برخی محافل بینالمللی پس از اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر کاهش تولید نفت ایران، در انتظار تحقق این سناریو بودند، با همت متخصصان، مدیران و کارکنان صنعت نفت نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه تولید و عرضه انرژی کشور بدون وقفه ادامه یافت. همچنین برنامههای بازسازی و نوسازی تأسیسات و زیرساختهای آسیبدیده نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گزارشی از عملکرد این شرکت در ایام جنگ و شرایط بحرانی ارائه کرد و با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی، از پایداری شبکه سراسری گاز کشور، استمرار خدمترسانی به مشترکان خانگی، صنعتی و نیروگاهی، آمادگی کامل مراکز عملیاتی و اجرای برنامههای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سطح تأسیسات و خطوط انتقال خبر داد. همچنین مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گزارشی از آخرین وضعیت تولید، تأمین، ذخیرهسازی و توزیع سوخت کشور ارائه و ضمن تشریح روند خدماترسانی به بخشهای نیروگاهی، حملونقل، تولیدی، صنعتی و معیشتی، اقدامات پیشگیرانه، برنامههای مدیریت شرایط اضطراری، وضعیت ذخایر راهبردی و نحوه تأمین پایدار سوخت در ایام بحران را تشریح کردند.
در این بخش تأکید شد که منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی برخی زیرساختها و تأسیسات آسیبدیده هنوز تعیین تکلیف نشده و انتظار میرود از مسیرهای قانونی و با حمایت مجلس شورای اسلامی نسبت به تأمین این منابع اقدام شود. از این رو و در جریان این نشست، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت صیانت از امنیت انرژی کشور، حفظ پایداری زنجیره تأمین سوخت، تقویت ذخایر راهبردی، ارتقای تابآوری زیرساختهای انرژی، توسعه ظرفیتهای پدافند غیرعامل و استمرار خدمترسانی در تمامی شرایط تأکید کردند.
همچنین وضعیت طرحهای توسعهای در میدانهای مشترک نفتی غرب کارون و میدان گازی کیش مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد فعالیتهای زیربنایی و روبنایی مطلوبی در این پروژهها در حال انجام است. بر این اساس، افزایش ظرفیت تولید نفت از میدانهای غرب کارون از اولویتهای مشترک دولت و مجلس بوده و برنامهریزی لازم برای ارتقای ظرفیت تولید این میدانها تا بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال جاری و دستیابی به اهداف بلندمدت تولید در دست اجرا قرار دارد.
همچنین اعضای کمیسیون با تأکید بر نقش توان داخلی در توسعه صنعت نفت و گاز، حمایت از پیمانکاران، سازندگان و تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز این بخش را ضروری دانستند و بر توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، استفاده از ظرفیت سرمایههای مردمی، تقویت صندوقهای پسانداز و سرمایهگذاری و جلب اعتماد عمومی برای مشارکت در طرحهای بزرگ انرژی تأکید کردند. در بخش دیگری از نشست، موضوع مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف مورد بحث قرار گرفت. اعضای کمیسیون با اشاره به روند رو به رشد مصرف سوخت در کشور، بر ضرورت طراحی مشوقهای مؤثر برای کاهش مصرف، اصلاح و نوسازی سامانههای گرمایشی، ارتقای بهرهوری انرژی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کردند. همچنین پیشنهادهایی درخصوص بازنگری در نظام توزیع سوخت بخش کشاورزی و تخصیص منابع بر مبنای سطح اراضی و نیاز واقعی تولید مطرح شد. در ادامه، اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت نفت، گاز و پالایش کشور در دوران جنگ و شرایط بحرانی، بر ضرورت تبیین و انعکاس مناسب خدمات و مجاهدتهای این مجموعه عظیم برای افکار عمومی تأکید کردند.
در پایان، مسائل و چالشهای مالی، بودجهای و اجرایی مرتبط با پایداری زنجیره تأمین انرژی کشور، تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی و توسعه زیرساختها، جبران کسری منابع هدفمندسازی یارانهها و راهکارهای عبور از چالشهای پیشروی بخش انرژی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و حمایت مؤثر دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول بهمنظور جلوگیری از هرگونه اختلال در تأمین سوخت و حفظ امنیت انرژی کشور تأکید شد.