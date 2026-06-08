سرلشکر رضایی:
حضور آمریکا در خلیج فارس استقلال کشورها را تهدید کرده است
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله گفت: حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس فقط برای تهدید استقلال کشورهای منطقه است و میخواهند روی قیمت انرژی اثر بگذارند.
به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر محسن رضایی در گفتوگویی که با رسانه اسپوتنیک روسیه داشته، گفت که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس برای تقابل با نظام شوروی بود و حالا که نظام دوقطبی وجود ندارد، «این حضور نظامی بیمعنا و حتماً مخاطرهآمیز است.»
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله گفت: آمریکا میخواهد روی تنگه هرمز تأثیر بگذارد و دخالتهایش خط قرمر جمهوری اسلامی ایران است و ما نمیپذیریم.
سردار سرلشکر محسن رضایی گفت: منطقه را خود کشورهای منطقه باید اداره کنند و ترتیبات امنیتی غرب آسیا را خود آنها در گفتوگو با یکدیگر تنظیم کنند.