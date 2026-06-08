حضور آمریکا در خلیج فارس استقلال کشورها را تهدید کرده است

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر محسن رضایی در گفت‌وگویی که با رسانه اسپوتنیک روسیه داشته، گفت که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس برای تقابل با نظام شوروی بود و حالا که نظام دوقطبی وجود ندارد، «این حضور نظامی بی‌معنا و حتماً مخاطره‌آمیز است.»