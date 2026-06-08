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مهاجرانی:

دشمن با شایعه‌سازی در پی بر هم زدن آرامش روانی جامعه است

دشمن با شایعه‌سازی در پی بر هم زدن آرامش روانی جامعه است
کد خبر : 1795941
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سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دشمن در شرایط حساس کنونی تلاش می‌کند که با انتشار برخی شایعات و خبرسازی‌های کذب، آرامش روانی جامعه را بر هم زده و به اهداف شوم خود دست یابد، از مردم خواست اخبار را فقط از مبادی رسمی پیگیری کنند.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی با اشاره به شرایط حساس کنونی و انتشار محتواهای غیرصحیح در فضای مجازی، از مردم خواست اخبار را فقط از مبادی رسمی، خبرگزاری‌ها و منابع معتبر پیگیری کنند و به شایعات توجه نکنند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ارکان اطلاع رسانی دولت در تمام ساعات اخبار موثق را در اسرع وقت به سمع و نظر مردم می‌رسانند.

وی در ادامه افزود: دشمن در این شرایط تلاش می‌کند با ایجاد برخی شایعات، خبرسازی و انتشار اخبار کذب، آرامش روانی جامعه را بر هم زده و به اهداف شوم و نامشروع خود دست یابد.

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