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هشدار دادستانی کل کشور درباره انتشار تصاویر محل اصابت پرتابه‌های دشمن/ برخورد قاطع قانونی با متخلفان

هشدار دادستانی کل کشور درباره انتشار تصاویر محل اصابت پرتابه‌های دشمن/ برخورد قاطع قانونی با متخلفان
کد خبر : 1795919
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دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از محل اصابت پرتابه‌های دشمن که موجب تکمیل پازل اطلاعاتی دشمن شود، مصداق جرم بوده و با عاملان انتشار این‌گونه محتوا‌ها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از محل اصابت پرتابه‌های دشمن که موجب تکمیل پازل اطلاعاتی دشمن شود، مصداق جرم بوده و با عاملان انتشار این‌گونه محتوا‌ها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از رویکرد مسئولانه رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و انسان‌رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌ها، تقویت همبستگی ملی و تبیین جنایات دشمن، بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در انتشار اخبار و تصاویر تأکید کرد.

بر اساس این اطلاعیه هرگونه انتشار محتوا که به تأمین اطلاعات مورد نیاز دشمن یا تشویش اذهان عمومی منجر شود، در چارچوب قوانین و مقررات مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

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