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شمسایی:

دستِ روی ماشه همان دستِ مذاکره‌کننده و پرچم‌دار خیابان است

دستِ روی ماشه همان دستِ مذاکره‌کننده و پرچم‌دار خیابان است
کد خبر : 1795914
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رییس مرکز رسانه مجلس با اشاره به پیام شب گذشته سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میدان و خیابان و دیپلماسی را مظهر اتحاد مردم دانست.

به گزارش ایلنا، ایمان شمسایی شمسایی در شبکه اجتماعی نوشت؛

اصلی ترین فرمانده میدان پیام روشنی را صادر کرد.‌ سید مجید موسوی فرمانده قهرمان هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شب گذشته با تشکر از مردم برای ۱۰۰ شب حماسه آفرینی، بر پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی تاکید کرد.

او گفت:"تلاش داشته باشید که ان‌شاءالله، ما بتوانیم با پیوند زدنِ میدان، خیابان و دیپلماسی، دشمن را از صحنه تلاشِ مذبوحانه خودش خارج کنیم و عزت و اقتدار را برای این ایران و جهان و ملت‌های آزاده فراهم کنیم."

این جملات، تفسیر پذیر نیستند. رهبر انقلاب نیز خیابان را پشتوانه مذاکرات دانستند.

برای دوستداران انقلاب تکلیف روشن است. همان دست روی ماشه، دست کاغذ و خودکار و مذاکره است. همان دست پرچم دار خیابان است.

وحدت و اعتماد به ارکان نظام، راه پیروزی نهایی است.

 

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