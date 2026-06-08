گلوله سربی؛ پاسخ نهایی به درندگی رژیم صهیونی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، بر لزوم برخورد مقتدرانه تأکید کرد و گفت: ما با دشمنی مواجه هستیم که فاقد هرگونه منطق انسانی و سیاسی است. تجربه ثابت کرده که در برابر چنین متجاوزی، جز با زبان زور و قدرت نمی‌توان سخن گفت. امروز تنها موضوعی که می‌تواند سایه جنگ را هم از سر ایران و هم از سر کل جبهه مقاومت برطرف کند، نمایش بی‌پرده قدرت و توانمندی‌های بازدارنده کشور است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از رویکردهای مماشات‌گونه در گذشته، افزود: نباید موضوعی را که صدها بار تجربه شده، دوباره آزمود. هر زمان که به دشمن فرصت داده‌ایم، نه تنها موقعیت ما تثبیت نشده، بلکه دشمن از آن برای بازسازی قدرت خود و ضربه زدن استفاده کرده است. تقابل ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی ماهوی و برطرف‌نشدنی است، لذا نباید با اعطای فرصت‌های جدید، اجازه پیشروی به آن‌ها داد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، امنیت منطقه را در گرو خروج یا تنبیه متجاوزان دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران این توانمندی راهبردی را دارد که برای آمریکایی‌های حاضر در پایگاه‌های منطقه، ناامنی پایدار ایجاد کند. این اقدام مقدمه‌ای برای تأمین امنیت واقعی منطقه و برچیدن ریشه‌های فساد صهیونیستی است. دشمن باید درک کند که تعرض به ایران، لبنان یا یمن، بهای سنگینی خواهد داشت که توان پرداخت آن را ندارد.

پژمانفر در پایان با اشاره به ماهیت وحشیانه اقدامات رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: برای مهار گرگی درنده که به هیچ معاهده و قانونی پایبند نیست، هیچ ابزار بازدارنده‌ای جز گلوله سربی وجود ندارد. امروز وقت آن است که با مشت آهنین در برابر دشمن ظاهر شویم و آثار قدرت خود را به گونه‌ای نشان دهیم که فکر تعرض به جریان مقاومت برای همیشه از سر دشمن خارج شود.

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