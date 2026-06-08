خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ولایتی:

امنیتِ امروزِ باب‌المندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند

امنیتِ امروزِ باب‌المندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند
کد خبر : 1795698
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور رهبر انقلاب با بیان اینکه امنیتِ امروزِ باب‌المندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند، خطاب دشمن تصریح کرد: انتخاب با شماست توقف حماقت یا ورود به موازنه ضابطه‌مندشدن دو تنگه!

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پیش‌بینی چند روز قبل محقق شد؛ پاسخ موشکی از جنس «ذات السلاسل».حماقت امروز رژیم در بیروت و نقض صریح آتش‌بس، حلقه اول پاسخ زنجیره‌ای ما را فعال کرد. امنیتِ امروزِ باب‌المندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند. حلقه‌های مقاومت توان قفل‌کردن هر دو آبراه را دارند. انتخاب با شماست توقف حماقت یا ورود به موازنه ضابطه‌مندشدن دو تنگه!

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی