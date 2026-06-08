ولایتی:
امنیتِ امروزِ بابالمندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند
مشاور رهبر انقلاب با بیان اینکه امنیتِ امروزِ بابالمندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند، خطاب دشمن تصریح کرد: انتخاب با شماست توقف حماقت یا ورود به موازنه ضابطهمندشدن دو تنگه!
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پیشبینی چند روز قبل محقق شد؛ پاسخ موشکی از جنس «ذات السلاسل».حماقت امروز رژیم در بیروت و نقض صریح آتشبس، حلقه اول پاسخ زنجیرهای ما را فعال کرد. امنیتِ امروزِ بابالمندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند. حلقههای مقاومت توان قفلکردن هر دو آبراه را دارند. انتخاب با شماست توقف حماقت یا ورود به موازنه ضابطهمندشدن دو تنگه!