به گزارش ایلنا، مرتضی دشتی معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران، در جلسه کمیسیون بررسی خسارات جنگ تحمیلی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های خسارت‌دیدگان، اظهار کرد: رسیدگی به مطالبات شهروندانی که در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارت شده‌اند، از مهم‌ترین اولویت‌های فرمانداری تهران است و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به خسارت‌دیدگان پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی در حال بررسی است، افزود: تمامی تلاش مجموعه فرمانداری بر این است که فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها با دقت، سرعت و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود تا زمینه بهره‌مندی افراد آسیب‌دیده از حمایت‌ها و خدمات پیش‌بینی‌شده فراهم شود.

دشتی با اشاره به ضرورت رسیدگی ویژه به وضعیت مجروحان جنگ تحمیلی، گفت: تاکنون ۴۵۴ نفر از مجروحان و آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی در فرمانداری تهران تشکیل پرونده داده‌اند که پس از بررسی‌های قانونی و کارشناسی، نتایج آن به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام خواهد شد. همچنین پیگیری درمان‌های ثانویه برخی از این افراد از سوی فرمانداری تهران در دستور کار قرار دارد و تا حصول نتیجه دنبال می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با قدردانی از همکاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اجرایی در این مسیر، تصریح کرد: تجربه دوران جنگ تحمیلی بار دیگر نشان داد که مردم و مسئولان در شرایط حساس با انسجام و همدلی در کنار یکدیگر قرار دارند و همین روحیه همکاری می‌تواند روند خدمت‌رسانی و رفع مشکلات را تسهیل کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل معیشتی، درمانی و حمایتی آسیب‌دیدگان افزود: دستگاه‌های مختلف باید از همه ظرفیت‌های موجود برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده استفاده کنند تا مشکلات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

دشتی همچنین بر اهمیت نقش‌آفرینی نهادهای حمایتی و خدماتی در کنار دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مسئول می‌تواند زمینه رفع سریع‌تر مسائل و پاسخگویی مطلوب‌تر به مطالبات مردم را فراهم کند.

وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در روند جبران خسارات خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات موجود، مشخص نبودن دستگاه متولی در ارزیابی و جبران خسارات وارده به انبارهای کالا، اسباب و اثاثیه مردم و همچنین خسارت‌های وارد شده به واحدهای تجاری و صنفی فاقد مجوز فعالیت است. در این زمینه انتظار می‌رود هیئت دولت نسبت به تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیمات لازم اقدام کند تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران همچنین بر ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای مصوبات مربوط به جبران خسارات تأکید کرد و افزود: درخواست داریم سازمان برنامه و بودجه کشور در تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای مصوبات هیئت وزیران در حوزه خسارات ناشی از جنگ، تسریع لازم را به عمل آورد تا خدمات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در زمان مناسب به آسیب‌دیدگان ارائه شود.

دشتی در ادامه با اشاره به برخی موضوعات و پرونده‌های نیازمند تعیین تکلیف، خاطرنشان کرد: موارد و مسائل موجود از طریق مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است و پیشنهادهای لازم برای رفع موانع و تکمیل فرآیندهای حمایتی به دستگاه‌های مسئول منعکس شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، وی در پایان با تأکید بر اینکه رضایتمندی مردم از مهم‌ترین اهداف دولت چهاردهم است، گفت: همه دستگاه‌های متولی با رویکردی جهادی و مسئولانه در تلاش هستند تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شده و مشکلات خسارت‌دیدگان جنگ تحمیلی با همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.