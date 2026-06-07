«آمریکا نشان داده است که نه تنها یک رژیم جنایتکار، بلکه رژیمی بزدل نیز است. آمریکا که علی‌رغم ارتکاب جنایات جنگی در ایران، در عرصه نظامی به هیچ پیروزی دست نیافت اکنون به دنبال انتقام‌جویی در عرصه دیگری است.

آمریکا می‌کوشد شکستش در میدان نبرد، را در زمین فوتبال جبران کند آن هم با سوءاستفاده از وظایف خود به عنوان میزبان جام جهانی، عدم صدور ویزا برای اعضای تیم ایران و ایجاد محیطی خصمانه برای تیم ملی. و هدفش جریحه‌دار کردن غرور مردم ایران است.

از همان ابتدا اعلام کردیم که آمریکا، به ویژه تحت رهبری ترامپ، نمی‌تواند میزبانی شایسته برای جام جهانی ۲۰۲۶ یا هر رویداد بزرگ بین‌المللی ورزشی یا غیرورزشی دیگری باشد.»