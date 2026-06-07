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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

کوتاه نخواهیم آمد

کوتاه نخواهیم آمد
کد خبر : 1795623
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ‌تا تنبیه کامل سگ هار منطقه خواهیم ایستاد و کوتاه نخواهیم آمد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

«شلیک‌ها از آن جایی انجام شد که ترامپ می‌گفت نابودشان کرده است!

‌ما آماده‌ایم؛ فراتر از آمادگی ۲۸فوریه (نهم اسفند).

‌تا تنبیه کامل سگ هار منطقه خواهیم ایستاد و کوتاه نخواهیم آمد.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این مطلب از هشتگ «بیچاره‌تان می‌کنیم» استفاده کرد.

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