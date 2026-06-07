سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:
کوتاه نخواهیم آمد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تا تنبیه کامل سگ هار منطقه خواهیم ایستاد و کوتاه نخواهیم آمد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
«شلیکها از آن جایی انجام شد که ترامپ میگفت نابودشان کرده است!
ما آمادهایم؛ فراتر از آمادگی ۲۸فوریه (نهم اسفند).
تا تنبیه کامل سگ هار منطقه خواهیم ایستاد و کوتاه نخواهیم آمد.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این مطلب از هشتگ «بیچارهتان میکنیم» استفاده کرد.