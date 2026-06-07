خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی‌ قرارگام خاتم‌الانبیا:

رژیم صهیونیستی در صورت پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو خواهد شد

رژیم صهیونیستی در صورت پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو خواهد شد
کد خبر : 1795621
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، تصریح کرد: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس، شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد.

وی گفت: با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است؛ قبلاً اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پایان تصریح کرد: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی