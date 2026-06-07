سخنگوی قرارگام خاتمالانبیا:
رژیم صهیونیستی در صورت پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبندهتر و پشیمان کننده روبرو خواهد شد
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، تصریح کرد: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبندهتر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس، شرارتهای خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بینالمللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاحهای ممنوعه از جمله بمبهای فسفری مرتکب جنایات جنگی میگردد.
وی گفت: با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است؛ قبلاً اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمینهای اشغالی مورد هجوم قرار میدهیم.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پایان تصریح کرد: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبندهتر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.