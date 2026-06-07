قدردانی فرمانده نیروی هوافضا از ۱۰۰ شب حضور مردم
سردار سید مجید موسوی از حضور مردم در طول ۱۰۰ شب در میدان قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی از حضور مردم در طول ۱۰۰ شب در میدان قدردانی کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»
ابتدا از همه مردم مقتدر، ولایتمدار و باعزت ایران اسلامی، بابت حماسهای که در طول این ۱۰۰ روز گذشته آفریدید، صمیمانه تشکر میکنم.
شما مردم مبعوثشدهای هستید که به شایستگی مسئولیت خود را در بهترین و در عین حال خطیرترین برهه تاریخ درک کردید و توانستید با اقدامات شایسته و حضور مؤثر خود در میدان، دشمن را مأیوس کنید.
ما مفتخر بودیم که به واسطه حضور شما در خیابانها و میدانها، با اقتدار بایستیم و در مدت ۴۰ روز، اقدامات عملیاتی خود را انجام دهیم؛ اما اقدامات و عملیات شما ۱۰۰ روز به درازا کشید و استمرار یافت.
من از شما ملت غیور و از همه آحاد مردم، از همه کسانی که در قالب این توده عظیم و این انسانهای ارزشمند، خود را به عنوان جمعیتی مبعوثشده به نمایش گذاشتند و انتظار ولایت را در صحنه ظاهر کردند، قدردانی میکنم.
از شما مردمی که در اقشار مختلف، ردههای سنی گوناگون و جنسیتهای مختلف حضور داشتید، بهویژه بانوانی که با وجود همه مسئولیتهای خانوادگی، میدانداران ارزشمند این صحنه بودند، درخواست دارم این مسیر را همچنان تا زمانی که مقام معظم ولایت اراده میفرمایند، حفظ کنید.
تلاش داشته باشید تا انشاءالله بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی، دشمن را از صحنه تلاشهای مذبوحانه خود خارج کرده و عزت و اقتدار را برای ایران اسلامی، جهان اسلام و ملتهای آزاده فراهم کنیم.
موفق و پیروز باشید.
سرباز کوچک شما
سید مجید موسوی