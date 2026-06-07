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سیاسی



دفاعی امنیتی ۱۷ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۷:۴۰

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

الوعده وفا

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اقدام ایران در مورد هدف قرار دادن هدافی در سرزمین‌های اشغالی در پی عبور رژیم کودک کش صهیونیستی از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، گفت: الوعده وفا.