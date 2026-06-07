فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
الوعده وفا
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اقدام ایران در مورد هدف قرار دادن هدافی در سرزمینهای اشغالی در پی عبور رژیم کودک کش صهیونیستی از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، گفت: الوعده وفا.
به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ویراستی در پیامی کوتاه نوشت: «الوعده وفا»
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این پیام را در واکنش به اقدام ایران در مورد هدف قرار دادن هدافی در سرزمینهای اشغالی در پی عبور رژیم کودک کش صهیونیستی از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، منتشر کرد.