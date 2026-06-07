به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

در پاسخ به جنایت گسترده رژیم غاصب صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق صور و نبطیه و سایر نقاط از جمله ضاحیه بیروت پایگاه هوایی رامات دیوید، مبدا این تجاوزها هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

پذیرش اتش‌بس توسط ما در ۱۹ فروردین ماه مشروط به توقف اتش در تمام جبهه‌ها بود؛ لکن مثل همیشه امریکا و رژیم صهیونی به تعهد خود پایبند نبودند، هم تجاوزات و جنایات را در لبنان ادامه دادند و هم با تعرض مکرر به سواحل و شناورهای ایرانی در تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند اتش بس را نقض کردند.

عملیات امشب صرفا یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ‌ها گسترده‌تر خواهد بود و تمام اهداف امریکایی – صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.

وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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