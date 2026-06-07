کشاورزان برای فروش گندم شتاب نکنند/ دلالان به دنبال سوءاستفاده از نگرانی کشاورزان هستند

وی افزود: بر اساس سنجه‌های برنامه هفتم توسعه، در حوزه کالاهای اساسی باید تا پایان برنامه به اهداف مشخصی دست پیدا کنیم؛ به گونه‌ای که در محصولاتی مانند گندم و برنج باید به حدود ۹۰ درصد خوداتکایی برسیم و در محصولات روغنی نیز این میزان باید به حدود ۴۵ درصد افزایش یابد.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست از مسئولان معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی گزارش عملکرد دریافت شد و میزان پیشرفت برنامه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بخشی از عقب‌ماندگی‌ها ناشی از شرایط جنگی کشور است که قابل درک است، اما بخشی دیگر به ضعف در اجرا و عدم تحقق برخی برنامه‌ها بازمی‌گردد که پذیرفتنی نیست.

عسکری با اشاره به مصوبات این نشست، اظهار کرد: مقرر شد در حوزه اجرای الگوی کشت، توسعه کشت قراردادی، تأمین کود مورد نیاز کشاورزان به ویژه کود اوره، تأمین منابع مالی لازم برای بهره‌برداران و همچنین خرید تضمینی محصولات راهبردی از جمله کلزا، آفتابگردان، گلرنگ، کنجد و سایر دانه‌های روغنی اقدامات لازم با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: همچنین مقرر شد معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی ظرف یک هفته آینده گزارش جامع و کاملی از برنامه‌ها، اقدامات، نیازها و راهکارهای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را به کمیسیون ارائه کند تا تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود اتخاذ شود.

وی با اشاره به دومین جلسه کمیسیون که به موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران اختصاص داشت، گفت: این نشست با حضور مسئولان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت.

عسکری افزود: تاکنون حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن نزدیک به ۱۱۰ همت است. از این میزان تاکنون ۴۱ همت به کشاورزان پرداخت شده، اما این پرداخت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته با عقب‌ماندگی همراه است و باید هرچه سریع‌تر جبران شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بخشی از مطالبات کشاورزان به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است، گفت: در حال حاضر به ازای هر تن گندم حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

وی از کشاورزان خواست در فروش محصولات خود شتاب‌زده عمل نکنند و افزود: متأسفانه برخی سودجویان و دلالان تلاش می‌کنند از نگرانی کشاورزان سوءاستفاده کنند. از گندم‌کاران عزیز می‌خواهیم برای فروش محصول خود عجله نکنند، زیرا کمیسیون کشاورزی با جدیت پیگیر پرداخت کامل مطالبات آنان است.

عسکری در پایان با اشاره به موضوع بیمه محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی با تمام توان پیگیر تقویت پوشش‌های بیمه‌ای بخش کشاورزی است و اعتبارات مناسبی نیز در این زمینه پیش‌بینی شده است. بیش از ۴۰ همت اعتبار برای حمایت از بیمه محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده و هرجا نیاز باشد برای جبران خسارات و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اقدام خواهیم کرد.