معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
۴۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
آنجفی معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بررسی مسائل حوزه زراعت در نشست مشترک با کمیسیون کشاورزی مجلس، از پیشبینی تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم به مراکز خرید تحویل شده و ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران نیز پرداخت شده است.
به گزارش ایلنا، مجید آنجفی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به نشست مشترک خود با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست تخصصی بسیار خوبی با اعضای کمیسیون برگزار شد و به صورت مفصل درباره مأموریتها، برنامهها و مسائل مرتبط با حوزه زراعت کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وی افزود: در این جلسه دغدغههای مختلفی درباره وضعیت تولید محصولات زراعی به ویژه گندم مطرح شد و خوشبختانه بررسیها نشان میدهد که امسال از نظر تولید گندم، سال مطلوبی را پیش رو داریم.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل شده است، اظهار کرد: پرداخت بهای گندمهای خریداری شده بر اساس نرخ مصوب که به طور میانگین ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، در حال انجام است و تاکنون حدود ۴۰ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
آنجفی ادامه داد: در این نشست موضوعاتی همچون تأمین منابع آبی مورد نیاز بخش کشاورزی، تأمین یارانههای بخش تولید و سازوکارهای حمایتی برای پرداخت این یارانهها به کشاورزان نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون راهکارهایی را در این زمینه ارائه کردند.
به گزارش خانه ملت، وی با تأکید بر حمایت همهجانبه از امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: خوشبختانه اراده جدی در مجلس و دولت برای پشتیبانی از بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور وجود دارد. با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد غذای مورد نیاز کشور در حوزه زراعت تولید میشود، این بخش از حساسیت و اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: همکاری و همافزایی میان وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس میتواند زمینه رفع چالشهای موجود را فراهم کرده و به تقویت تولید و تضمین امنیت غذایی کشور کمک کند.
وی در پایان درباره برآورد تولید گندم در سال جاری گفت: پیشبینی ما تولید بین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۴ میلیون تن گندم در کشور است و انتظار داریم حدود ۱۰ میلیون تن از این میزان به مراکز خرید تضمینی تحویل شود. تاکنون نیز حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و تحویل مراکز مربوطه شده است.