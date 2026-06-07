وی افزود: در این جلسه دغدغه‌های مختلفی درباره وضعیت تولید محصولات زراعی به ویژه گندم مطرح شد و خوشبختانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که امسال از نظر تولید گندم، سال مطلوبی را پیش رو داریم.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل شده است، اظهار کرد: پرداخت بهای گندم‌های خریداری شده بر اساس نرخ مصوب که به طور میانگین ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، در حال انجام است و تاکنون حدود ۴۰ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.

آنجفی ادامه داد: در این نشست موضوعاتی همچون تأمین منابع آبی مورد نیاز بخش کشاورزی، تأمین یارانه‌های بخش تولید و سازوکارهای حمایتی برای پرداخت این یارانه‌ها به کشاورزان نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون راهکارهایی را در این زمینه ارائه کردند.

به گزارش خانه ملت، وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: خوشبختانه اراده جدی در مجلس و دولت برای پشتیبانی از بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور وجود دارد. با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد غذای مورد نیاز کشور در حوزه زراعت تولید می‌شود، این بخش از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: همکاری و هم‌افزایی میان وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس می‌تواند زمینه رفع چالش‌های موجود را فراهم کرده و به تقویت تولید و تضمین امنیت غذایی کشور کمک کند.

وی در پایان درباره برآورد تولید گندم در سال جاری گفت: پیش‌بینی ما تولید بین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۴ میلیون تن گندم در کشور است و انتظار داریم حدود ۱۰ میلیون تن از این میزان به مراکز خرید تضمینی تحویل شود. تاکنون نیز حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و تحویل مراکز مربوطه شده است.