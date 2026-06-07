غریب‌آبادی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس و با بیان اینکه آمریکا به‌عنوان «متجاوز اصلی» در اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود، تاکید کرد: اگر واشنگتن، به‌عنوان متجاوز اصلی در تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، واقعاً به دنبال جبران خسارت است، آدرس را اشتباه نرود: از خود آمریکا و از رژیمی آغاز کند که عامل اصلی آتش‌افروزی، تجاوز و بی‌ثباتی در منطقه هستند. ایران متجاوزان را رها نخواهد کرد و خسارات جنگ را مطالبه و دریافت خواهد کرد.

وی در ادامه نوشت برخی دولت‌های منطقه که قلمرو و امکانات خود را در خدمت تجاوز علیه ایران قرار داده‌اند، در جایگاه مطالبه‌گر خسارت نیستند؛ رفتار آنان مشمول مسئولیت بین‌المللی و قواعد مربوط به مشارکت در عمل متخلفانه و تجاوز قرار می گیرد و باید خسارات وارده به ایران را بطور کامل جبران کنند.

غریب‌آبادی با بیان اینکه «دارایی‌های ایران غنیمت جنگی واشنگتن یا صندوق پرداخت به هم‌پیمانان آن نیست»، هشدار داد: هرگونه تصرف، انتقال یا تخصیص اموال ایران بدون رضایت دولت ایران، خود یک عمل متخلفانه بین‌المللی جدید است و موجب مسئولیت آمریکا، بویژه در شرایطی که ادعای مذاکره و تفاهم می کند، و همچنین پاسخ متناسب ایران می‌شود.

دیپلمات ارشد ایرانی در پایان نوشت: جمهوری اسلامی ایران بر صیانت از حقوق، اموال و دارایی‌های ملت ایران، پیگیری مسئولیت بین‌المللی عاملان تجاوز، و مطالبه جبران کامل خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی آمریکا قاطعانه پافشاری نموده و آن را مجدانه پیگیری خواهد کرد.