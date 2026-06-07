هشدار غریبآبادی به واشنگتن؛ داراییهای ایران صندوق پرداخت به همپیمانان شما نیست
معاون وزیر خارجه ایران نوشت: داراییهای ایران غنیمت جنگی واشنگتن یا صندوق پرداخت به همپیمانان آن نیست. هرگونه تصرف، انتقال یا تخصیص اموال ایران بدون رضایت دولت ایران، خود یک عمل متخلفانه بینالمللی جدید است و موجب مسئولیت آمریکا، بهویژه در شرایطی که ادعای مذاکره و تفاهم می کند، و همچنین پاسخ متناسب ایران میشود.
به گزارش ایلنا، «کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به گزارشهای رسانهای مبنی بر اینکه آمریکا قصد دارد از تمامی ابزارهای خود برای در دسترس قرار دادن داراییهای ایران بهمنظور جبران خسارات ادعایی برخی متحدان منطقهایاش استفاده کند، این اقدام را «وقاحت تازه» واشنگتن توصیف کرد.
غریبآبادی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس و با بیان اینکه آمریکا بهعنوان «متجاوز اصلی» در اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود، تاکید کرد: اگر واشنگتن، بهعنوان متجاوز اصلی در تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، واقعاً به دنبال جبران خسارت است، آدرس را اشتباه نرود: از خود آمریکا و از رژیمی آغاز کند که عامل اصلی آتشافروزی، تجاوز و بیثباتی در منطقه هستند. ایران متجاوزان را رها نخواهد کرد و خسارات جنگ را مطالبه و دریافت خواهد کرد.
وی در ادامه نوشت برخی دولتهای منطقه که قلمرو و امکانات خود را در خدمت تجاوز علیه ایران قرار دادهاند، در جایگاه مطالبهگر خسارت نیستند؛ رفتار آنان مشمول مسئولیت بینالمللی و قواعد مربوط به مشارکت در عمل متخلفانه و تجاوز قرار می گیرد و باید خسارات وارده به ایران را بطور کامل جبران کنند.
غریبآبادی با بیان اینکه «داراییهای ایران غنیمت جنگی واشنگتن یا صندوق پرداخت به همپیمانان آن نیست»، هشدار داد: هرگونه تصرف، انتقال یا تخصیص اموال ایران بدون رضایت دولت ایران، خود یک عمل متخلفانه بینالمللی جدید است و موجب مسئولیت آمریکا، بویژه در شرایطی که ادعای مذاکره و تفاهم می کند، و همچنین پاسخ متناسب ایران میشود.
دیپلمات ارشد ایرانی در پایان نوشت: جمهوری اسلامی ایران بر صیانت از حقوق، اموال و داراییهای ملت ایران، پیگیری مسئولیت بینالمللی عاملان تجاوز، و مطالبه جبران کامل خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی آمریکا قاطعانه پافشاری نموده و آن را مجدانه پیگیری خواهد کرد.