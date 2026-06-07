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پزشکیان:

تاکید من بر حفظ وحدت و تحمل تفاوت‌هاست

تاکید من بر حفظ وحدت و تحمل تفاوت‌هاست
کد خبر : 1795580
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رئیس‌جمهور گفت: تاکید من بر حفظ وحدت و تحمل تفاوت‌هاست، اما وقتی صداوسیما و برخی فعالان رسانه‌ای در شرایط جنگی لبه نقدهای غیرمنصفانه را به سمت دولت بگیرند، مجبور خواهیم بود پاسخ درخور بدهیم.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همکاران ما در دولت همواره مراقب بوده‌اند آرامش روانی جامعه مورد تهدید قرار نگیرد و تاکید من بر حفظ وحدت و تحمل تفاوت‌هاست، اما وقتی صداوسیما و برخی فعالان رسانه‌ای در شرایط جنگی لبه نقدهای غیرمنصفانه را به سمت دولت بگیرند، مجبور خواهیم بود پاسخ درخور بدهیم، این به صلاح کشور نیست.»

 

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