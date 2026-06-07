در واکنش به حمله رژیم صهیونی به ضاحیه لبنان
پایگاهها و داراییهای آمریکا و رژیم اهداف مشروع هستند/ دست نیروهای مسلح باز است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: محاصره دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاهها و داراییهای آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل میکند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به حمله امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان و مواضع امروز ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت:
«نه به آتشبس پایبندند نه به گفتوگو باور دارند و با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت میفهمند.
محاصره دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاهها و داراییهای آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل میکند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.»