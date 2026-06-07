به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به حمله امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان و مواضع امروز ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت:

«‌نه به آتش‌بس پایبندند نه به گفت‌وگو باور دارند و با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند.

محاصره دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.»