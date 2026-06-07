قوه قضاییه: اعلام جرم جدید دادستانی تهران علیه زیباکلام

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی زیباکلام مبنی بر ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه، این فرد با نقض این قرار، در مصاحبه‌ای جدید اظهاراتی مطرح کرده است که همین مصاحبه و ادعا‌های اخیر او منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.

پیشتر صادق زیبا کلام در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها اظهاراتی را مطرح کرده بود که منجر به اعلام جرم دادستانی تهران علیه نامبرده و رسانه منتشرکننده اظهارات وی شد.

با توجه به مستندات و تحقیقات صورت‌گرفته در آن پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای رسانه مورد اشاره و زیباکلام صادر شد.

همچنین قرار نظارت قضایی ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه به صادق زیباکلام تفهیم و ابلاغ شده بود.