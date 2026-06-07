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در پیامی؛

هرجا دست مردم باز باشد، گره‌های بزرگ هم باز می‌شود

هرجا دست مردم باز باشد، گره‌های بزرگ هم باز می‌شود
کد خبر : 1795284
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رئیس مجلس شورای اسلامی با تقدیر از فعالیت‌های گروه‌های جهادی در امدادرسانی به شهروندان، تأکید کرد: قدرت واقعی جمهوری اسلامی در روحیه جهادی مردم نهفته است و هر جا دست مردم باز باشد، گره‌های بزرگ باز می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به گروه های جهادی نوشت؛ تجربه این روزها بار دیگر نشان داد هرجا دست مردم باز باشد گره های بزرگ باز می‌شود.

متن پیام به این شرح است؛

بسمه تعالی

تجربه این روزها بار دیگر نشان داد هرجا دست مردم باز باشد گره های بزرگ باز می‌شود. در جنگ تحمیلی سوم که دشمن با موشک باران شهرها زندگی مردم را مختل کرد بار دیگر گروه های جهادی پا به میدان کمک و امداد رسانی گذاشتند و در کنار همه مردم آسیب دیده فارغ از قشر و سلیقه آن ها ایستادند.

بنده به نوبه خودم قدردان این دل های بزرگ و دستان پرتلاش هستم که نشان دادند قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران در همین مردم و روحیه جهادی آن ها نهفته است.

به امید سربلندی ایران عزیز

محمدباقر قالیباف

 

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