وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر خوب است/ نیروگاه برای سومین سال متوالی امتیاز ۱۰۰ گرفت

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اسلامی درباره آخرین وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر گفت: وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر خوب است و فعالیت این نیروگاه به هیچ وجه متوقف نشده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: در رده‌بندی و رتبه‌بندی، در آن بلوک ۱۰ تایی اول، نیروگاه‌های اتمی قرار دارند؛ هم به لحاظ ایمنی و هم به لحاظ بهره‌وری، یعنی امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ دارند.

وی تاکید کرد: سال سوم است که امتیاز نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس ارزیابی انجمن نیروگاه هسته‌ای ۱۰۰ از ۱۰۰ است. این ارزیابی‌ها به صورت حضوری انجام می‌شود؛ ممیزی‌ها توسط متخصصین از نیروگاه‌های مختلف دنیا صورت می‌گیرد و رأی آن‌ها یک رأی خوداظهاری ما نیست، بلکه ممیزی فرایندها، محیط، اشخاص و فعالیت‌هاست. خوشبختانه، اکنون سال سوم است که ما جزو رتبه صدی‌ها هستیم.

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