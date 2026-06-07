آزادی ۲ زندانی تعزیراتی در پی عفو اعطایی رهبر انقلاب

مدیرکل اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در نتیجه عفو اخیر مقام معظم رهبری، ۲ نفر از زندانیان تعزیراتی نیز آزاد می‌شوند.

وی ادامه داد: در این عفو، در مجموع ۲ هزار نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی از سراسر کشور مورد عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفتند.

مدیرکل اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به روند بررسی پرونده‌ها اظهار داشت: دبیرخانه کمیسیون عفو سازمان تعزیرات حکومتی مستقر در اداره کل اجرای احکام، پس از دریافت مدارک مشمولان عفو و تطبیق آنها با قانون و ضوابط سازمانی، به طور مستمر با حضور اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داده و شرایط متقاضیان عفو را با هدف اصلاح مجرمین، ترویج فرهنگ عفو و رحمت اسلامی و کمک به معیشت خانواده ها بررسی می‌کند.