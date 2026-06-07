نشست مجازی مجلس شورای اسلامی آغاز شد

به گزارش ایلنا، نشست مجازی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور «وزیر نفت» و «سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور» آغاز شد.

در این نشست، سیاست‌ها و اقدامات دولت در جهت پایداری زنجیره تأمین و توزیع سوخت، بررسی می شود.

همچنین عبور از ناترازی انرژی با کمترین فشار بر جامعه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

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