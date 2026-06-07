دقایقی قبل؛
نشست مجازی مجلس شورای اسلامی آغاز شد
جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور وزیر نفت و معاون رئیس جمهور آغاز شد، مقرر شده است در این نشست سیاستها و اقدامات دولت در جهت پایداری زنجیره تأمین و توزیع سوخت، بررسی شود.
به گزارش ایلنا، نشست مجازی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور «وزیر نفت» و «سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهور» آغاز شد.
در این نشست، سیاستها و اقدامات دولت در جهت پایداری زنجیره تأمین و توزیع سوخت، بررسی می شود.
همچنین عبور از ناترازی انرژی با کمترین فشار بر جامعه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.