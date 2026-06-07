انفجارهای کنترل شده در بندرعباس تا چهارشنبه ادامه دارد
کد خبر : 1795210
احتمال شنیدن صدای انفجار تا چهارشنبه ۲۰ خردادماه در شهر بندرعباس وجود دارد.
به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عملنکرده و باقیمانده از دشمن در حملات آمریکایی-صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار به مدت چهار روز از روز گذشته ۱۶ خردادماه تا چهارشنبه ۲۰ خردادماه در شهر بندرعباس وجود دارد.
نفیسی افزود: صدای انفجار ممکن است شدید باشد اما شهروندان نگران نباشند.