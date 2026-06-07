به گزارش ایلنا، نشست مجازی امروز مجلس با حضور وزیر نفت و رییس سازمان بهره وری انرژی به منظور بررسی سیاست‌ها و اقدامات دولت در جهت پایداری زنجیره تامین و توزیع سوخت برگزار می شود، این پنجمین نشست مجلس در دوران جنگ تحمیلی سوم است.

اعضای کمیسیون بهداشت نیز نشستی با معاون درمان وزیر بهداشت در خصوص راهکارهای مقابله با زیرمیزی پزشکان خواهند داشت.

همچنین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در محل شرکت ملی گاز ایران تشکیل جلسه خواهند داد.

از سوی دیگر کمیسیون عمران نیز با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نشستی را برگزار خواهند کرد.

همچنین کمیسیون فرهنگی نیز با رئیس و معاونان مجمع تقریب مذاهب اسلامی در محل این مجمع دیدار کرده و در نشستی مسائل مشترک را مورد بررسی قرار خواهند داد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با مسئولان نهادهای مختلف از جمله قائم مقام بانک مرکزی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه خواهند داد.

انتهای پیام/