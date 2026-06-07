به گزارش ایلنا، مهدی رزاقی نژاد در جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در دادسرای مرکز استان گلستان برگزار شد، گفت: سال گذشته با پیگیری و نظارت دادستانی بیش از ۸۷ میلیارد تومان انواع کالا‌های رسوبی در گمرکات و انبار‌های تملیکی استان تعیین تکلیف شد که از جمله آنها می‌توان به ۲۳ دستگاه خودروی تویوتا، ۲ هزار و ۲۵۰ کیلوگرم کیوی، ۱۷ هزار و ۶۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی، هزار و ۵۸۵ دستگاه انواع لوازم خانگی اشاره کرد.

وی افزود: این فرآیند با همکاری گمرک، اداره‌ کل تعزیرات حکومتی و اداره‌ کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و در چارچوب ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۴ قانون امور گمرکی انجام شده است.

دادستان مرکز استان گلستان با تأکید بر لزوم پایش مستمر انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: کالا‌هایی که وارد انبار‌ها می‌شوند باید دارای زمان‌بندی مشخص برای تعیین تکلیف باشند و از هرگونه ماندگاری غیرضروری کالا در انبار‌ها جلوگیری شود.

رزاقی‌نژاد با تاکید بر بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از ایجاد رسوب جدید کالا، به تعزیرات حکومتی هم یک ماه مهلت داد تا پرونده‌های معوق، به‌ویژه تعهدات ارزی، را تعیین تکلیف کند.