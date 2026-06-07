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تعیین تکلیف ۸۷ میلیارد تومان کالای رسوبی و متروکه سال گذشته در انبار‌های تملیکی و گمرکات گلستان

تعیین تکلیف ۸۷ میلیارد تومان کالای رسوبی و متروکه سال گذشته در انبار‌های تملیکی و گمرکات گلستان
کد خبر : 1795184
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دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از تعیین تکلیف همه کالا‌های رسوبی گمرکات استان به ارزش بیش از ۸۷ میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی رزاقی نژاد در جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در دادسرای مرکز استان گلستان برگزار شد، گفت: سال گذشته با پیگیری و نظارت دادستانی بیش از ۸۷ میلیارد تومان انواع کالا‌های رسوبی در گمرکات و انبار‌های تملیکی استان تعیین تکلیف شد که از جمله آنها می‌توان به ۲۳ دستگاه خودروی تویوتا، ۲ هزار و ۲۵۰ کیلوگرم کیوی، ۱۷ هزار و ۶۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی، هزار و ۵۸۵ دستگاه انواع لوازم خانگی اشاره کرد.

وی افزود: این فرآیند با همکاری گمرک، اداره‌ کل تعزیرات حکومتی و اداره‌ کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و در چارچوب ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۴ قانون امور گمرکی انجام شده است.

دادستان مرکز استان گلستان با تأکید بر لزوم پایش مستمر انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: کالا‌هایی که وارد انبار‌ها می‌شوند باید دارای زمان‌بندی مشخص برای تعیین تکلیف باشند و از هرگونه ماندگاری غیرضروری کالا در انبار‌ها جلوگیری شود.

رزاقی‌نژاد با تاکید بر بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از ایجاد رسوب جدید کالا، به تعزیرات حکومتی هم یک ماه مهلت داد تا پرونده‌های معوق، به‌ویژه تعهدات ارزی، را تعیین تکلیف کند.

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