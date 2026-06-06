پزشکیان:
امروز بیش از هر زمان به مدارا، گفتوگو، تحمل تفاوتها، همبستگی و همکاری نیاز داریم
رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز بیش از هر زمان به مدارا، گفتوگو، تحمل تفاوتها، همبستگی و همکاری نیاز داریم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مَن کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ کَفَّ اللّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ»
میلاد اسوه صبر و تحمل، امام موسی کاظم علیه السلام یادآور این است که جامعه با خشم، پرخاش و دوقطبیسازی پیش نمیرود. امروز بیش از هر زمان به مدارا، گفتوگو، تحمل تفاوتها، همبستگی و همکاری نیاز داریم.