حل معضل چندین سالۀ ثبتی شهرک آبشناسان رباط کریم با صدور گسترده اسناد مالکیت

به گزارش ایلنا، حسن بابایی، رئیس این سازمان، در جلسۀ شورای اداری شهرستان رباط کریم از رفع معضل چندین‌سالۀ ثبتی شهرک آبشناسان خبر داد و آن را حاصل یک کار گروهی میان نهاد‌های مختلف دانست. ️وی ضمن قدردانی از همراهی وزارت راه‌وشهرسازی، تأکید کرد: خوشحالم که امروز نتیجه یک اقدام جمعی منجر به گره‌گشایی از امور مردم شد. در ادامه نیز راه‌وشهرسازی می‌تواند با نگاه مردم‌دارانه و تسهیلات ویژه، نقش مؤثری در واگذاری این املاک ایفا کند.

بابایی با اشاره به عملیات دقیق کارشناسی و فنی در این پروژه، گفت: با جانمایی مناسب پلاک‌های ثبتی در ۱۰۸ قطعه، وضعیت ۲۹۹ بلوک مشخص شد و در نهایت اسناد مالکیت ۶۲۸۰ واحد در فرآیند صدور قرار گرفته است. امروز در همین جلسه ۲۷۵ جلد سند به ساکنان اهدا می‌شود و انشاءالله تا دهه فجر باقی‌مانده اسناد نیز آماده و در اختیار اهالی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حل معضلات ثبتی را یکی از برنامه‌های اصلی سازمان خواند و اظهار کرد: این معضلات تنها در یک چرخۀ مدیریتی و با حضور دستگاه‌های مختلف حل‌وفصل می‌شود. امروز بیش از هر زمان دیگر باید در خدمت مردم باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری حماسۀ جنگ رمضان افزود: آن جنگ به ما آموخت که باید بیش از پیش در کنار مردم باشیم؛ مردمی که با شناخت درست و حضور به موقع، اجتماعات شبانه را برای دفاع از ارزش‌ها و امنیت ملی برپا می‌کنند.

گفتنی است شهرک آبشناسان رباط کریم سال‌ها با مشکل تعیین تکلیف ثبتی روبه‌رو بود که با پیگیری‌های استانی و ملی و همکاری بین‌بخشی، سرانجام به نتیجه رسید و امروز طی مراسمی اسناد مالکیت حاضر شده به مالکان اهدا شد.

شایان ذکر است بابایی در بدو ورود به شهرستان رباط کریم، با حضور در مزار شهدای گمنام و همچنین دیدار با خانواده شهیده پاریشی، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

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