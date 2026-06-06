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حل معضل چندین سالۀ ثبتی شهرک آبشناسان رباط کریم با صدور گسترده اسناد مالکیت

حل معضل چندین سالۀ ثبتی شهرک آبشناسان رباط کریم با صدور گسترده اسناد مالکیت
کد خبر : 1794988
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رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در شهرستان رباط کریم از حل و فصل معضل ثبتی شهرک آبشناسان این منطقه خبر داد و گفت: با همکاری راه‌وشهرسازی و جانمایی فنی ۱۰۸ قطعه، فرآیند صدور اسناد مالکیت ۶۲۸۰ واحد آغاز شده و امروز ۲۷۵ سند به ساکنان اهدا می‌شود. مابقی اسناد نیز تا دهه فجر آماده و واگذار خواهد شد. ️

به گزارش ایلنا، حسن بابایی، رئیس این سازمان، در جلسۀ شورای اداری شهرستان رباط کریم از رفع معضل چندین‌سالۀ ثبتی شهرک آبشناسان خبر داد و آن را حاصل یک کار گروهی میان نهاد‌های مختلف دانست. ️وی ضمن قدردانی از همراهی وزارت راه‌وشهرسازی، تأکید کرد: خوشحالم که امروز نتیجه یک اقدام جمعی منجر به گره‌گشایی از امور مردم شد. در ادامه نیز راه‌وشهرسازی می‌تواند با نگاه مردم‌دارانه و تسهیلات ویژه، نقش مؤثری در واگذاری این املاک ایفا کند.

بابایی با اشاره به عملیات دقیق کارشناسی و فنی در این پروژه، گفت: با جانمایی مناسب پلاک‌های ثبتی در ۱۰۸ قطعه، وضعیت ۲۹۹ بلوک مشخص شد و در نهایت اسناد مالکیت ۶۲۸۰ واحد در فرآیند صدور قرار گرفته است. امروز در همین جلسه ۲۷۵ جلد سند به ساکنان اهدا می‌شود و انشاءالله تا دهه فجر باقی‌مانده اسناد نیز آماده و در اختیار اهالی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حل معضلات ثبتی را یکی از برنامه‌های اصلی سازمان خواند و اظهار کرد: این معضلات تنها در یک چرخۀ مدیریتی و با حضور دستگاه‌های مختلف حل‌وفصل می‌شود. امروز بیش از هر زمان دیگر باید در خدمت مردم باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری حماسۀ جنگ رمضان افزود: آن جنگ به ما آموخت که باید بیش از پیش در کنار مردم باشیم؛ مردمی که با شناخت درست و حضور به موقع، اجتماعات شبانه را برای دفاع از ارزش‌ها و امنیت ملی برپا می‌کنند.

گفتنی است شهرک آبشناسان رباط کریم سال‌ها با مشکل تعیین تکلیف ثبتی روبه‌رو بود که با پیگیری‌های استانی و ملی و همکاری بین‌بخشی، سرانجام به نتیجه رسید و امروز طی مراسمی اسناد مالکیت حاضر شده به مالکان اهدا شد.

شایان ذکر است بابایی در بدو ورود به شهرستان رباط کریم، با حضور در مزار شهدای گمنام و همچنین دیدار با خانواده شهیده پاریشی، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

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