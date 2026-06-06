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مومنی:

سازمان همکاری‌های شانگهای، بازیگر موثر در تحولات جهانی است

سازمان همکاری‌های شانگهای، بازیگر موثر در تحولات جهانی است
کد خبر : 1794962
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وزیر کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سازمان همکاری شانگهای و نقش آن در تحولات بین‌المللی، بر ضرورت موضع‌گیری شفاف اعضا در شرایط حساس تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور در حاشیه اجلاس وزیران امور داخلی و امنیت عمومی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان با نورلان یرکمبایف، دبیرکل این سازمان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مومنی در این دیدار از برگزاری اجلاس قدردانی کرد و گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور‌های عضو این سازمان نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های عظیم اقتصادی برخوردار است، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در تحولات بین‌المللی ایفا کند. با توجه به اینکه یکی از اهداف این پیمان، موضوعات امنیتی است، بسیار مهم است که اعضا در مواقع حساس، موضع‌گیری صریح داشته باشند.

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نیز ضمن اعلام همبستگی با ملت و دولت ایران اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای در ایام جنگ، چهار بیانیه در حمایت از ایران صادر کرد. ما آرزو می‌کنیم هرچه زودتر صلح برقرار شود.

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