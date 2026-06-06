سازمان تامین اجتماعی معوقات افزایش حقوق بازنشستگان را در خردادماه جبران کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تأخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در نشست با اعضای کمیسیون متعهد شده بود افزایش حقوق بازنشستگان حداکثر تا پایان خردادماه پرداخت شود و اکنون باید معوقات دو ماه گذشته را نیز بهطور کامل جبران کند.
به گزارش ایلنا، مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به انتقادات بازنشستگان نسبت به تأخیر در صدور احکام حقوقی و اعمال افزایش سالانه حقوق، گفت: در نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که اخیرا با رئیس سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، این سازمان متعهد شد افزایش حقوق بازنشستگان حداکثر تا پایان خردادماه پرداخت شود.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال انتظار میرفت سازمان تأمین اجتماعی زودتر از این نسبت به اجرای افزایش سالانه حقوق بازنشستگان اقدام کند تا این قشر با دغدغه و نگرانی کمتری مواجه باشند.
وی با تأکید بر ضرورت جبران عقبماندگیهای ایجاد شده در پرداخت حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید در ماه جاری تمامی تکالیف معوق مربوط به افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان را اجرایی و پرداختهای عقبافتاده را جبران کند.
گودرزوند چگینی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی موجود، تصریح کرد: بازنشستگان در ماههای اخیر با مشکلات اقتصادی متعددی روبهرو بودهاند و تأخیر در اعمال افزایش حقوق، فشار مضاعفی را بر این قشر وارد کرده است. از این رو ضروری است سازمان تأمین اجتماعی معوقات دو ماه گذشته را بهطور کامل پرداخت کند تا بخشی از هزینههای تحمیلشده به بازنشستگان جبران شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اجرای بهموقع افزایش حقوق و پرداخت معوقات، به بازنشستگان کمک میکند تا متناسبتر با نرخ تورم، هزینههای زندگی و معیشت خود را مدیریت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی وعده داده است مشکلات موجود را برطرف کند و بر اساس آخرین اطلاعات، احکام حقوقی بازنشستگان نیز صادر شده است؛ بنابراین انتظار میرود در کوتاهترین زمان ممکن شاهد اجرای کامل این احکام و پرداخت مطالبات بازنشستگان باشیم.