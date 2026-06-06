اقتدار ایران ماحصل ایستادگی ملت، هدایت‌ رهبری و توان دفاعی

به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار با اشاره به تلاش دشمنان کشورمان برای ضربه زدن به نظام اسلامی در طول چهار دهه گذشته گفت: در طول ۴۷ سال گذشته انواع توطئه‌ها از جمله کودتا، جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و فتنه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی شد، اما به دلیل وجود ولایت فقیه و ایستادگی مردم، دشمنان نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند. همچنین امام راحل با تکیه بر ولایت فقیه و با اتکا به قدرت مردم توانست نظام اسلامی را پایه‌گذاری کند و استقلال و عزت را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

وی افزود: اقتدار امروز ایران حاصل ایستادگی ملت، هدایت‌های رهبری و تقویت توان دفاعی کشور است و این قدرت موجب شده دشمنان در محاسبات خود با محدودیت‌های جدی مواجه شوند. امام راحل همواره تأکید داشتند که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور آسیبی نرسد و امروز نیز ادامه این مسیر ضامن عزت و پیشرفت ملت ایران است. آینده متعلق به ملت ایران است. ملت عزیز با تکیه بر ایمان، وحدت ملی و تبعیت از رهبری، ملت ایران مسیر پیشرفت و اقتدار خود را ادامه خواهد داد.

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