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فرمانده مرزبانی فراجا:

هلاکت ۶ تروریست در هنگ مرزی زابل

هلاکت ۶ تروریست در هنگ مرزی زابل
کد خبر : 1794838
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فرمانده مرزبانی فراجا گفت: ۶ تروریست که قصد ورود به خاک کشور را داشتند در هنگ مرزی زابل با آتش مرزبانان به هلاکت رسیدند.

به گزارش ایلنا، سردار علی اکبر جاویدان افزود: شب گذشته تیمی از گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و حمله به مقر‌های مرزبانی را داشت، با مرزبانان درگیر و پس از تبادل آتش سنگین و درگیری شدید با برتری قاطع آتش رزمندگان مرزبانی، مرزبانان موفق شدند خسارات سنگینی به گروهک تروریستی وارد کنند.

۶ نفر از اعضای مسلح گروهک تروریستی به هلاکت رسیدند و مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، ۲ قبضه کلت کمری و مقادیر زیادی مهمات مربوطه را کشف کردند.

 

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