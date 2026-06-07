حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات اخیر برخی سخنرانان از جمله اینکه ادعا شده قرآن می‌گوید صلح پایدار در جنگ است، نه مذاکره، گفت: وقتی نظام سیاسی کشوری وارد عرصه دولت‌داری می‌شود، دیپلماسی یکی از ویژگی‌های گریزناپذیر آن است. ایران هم کشوری است که با چالش‌های متعددی در جهان امروز مواجه است و به طور طبیعی، نتیجه این چالش‌ها در نهایت به مذاکره می‌انجامد. به ویژه اینکه دو جنگ بزرگ علیه ایران شکل گرفت.

برخی افراطیون، به دنبال ایجاد منع شرعی برای هرگونه مذاکره بودند

وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی افراطیون، به دنبال ایجاد منع شرعی برای هرگونه مذاکره بودند. معتقدم بخشی از این دو جنگ بزرگ علیه ایران، نتیجه همین تعریف عقاید دینی توسط افراطیون بود که اکنون هم برای شکست دیپلماسی به تحریف دین روی آورده‌اند؛ در حالی که در تاریخ اسلام، صلح حدیبیه و موارد متعدد تلاش پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) برای پایان دادن به چالش‌ها از طریق مذاکره وجود دارد.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: حتی در دوران پس از انقلاب هم بارها کشور به‌رغم شعارهای تندی که در زمان جنگ داده شد و یا شعارهایی درباره عربستان و آمریکا و برخی از کشورها، اما در نهایت مسیر ترمیم روابط و مذاکره را در پیش گرفت. یک بار هم ایران با آمریکا توافق برجام را امضا کرد. اما در حال حاضر جریان افراطی سعی می‌کند برای شکست دیپلماسی، مانع دینی ایجاد کند. این جریان همان کسانی بودند که تا شب قبل از دو حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، مدعی بودند که دشمن اراده حمله ندارد و هیچ‌گاه مسئولیت خود را نپذیرفتند.

جریان افراطی می‌داند اگر کشور در مسیر صلح قرار گیرد باید پاسخگوی خسارات وارد شده به کشور باشند

فلاحت‌پیشه خاطرنشان کرد: اکنون هم در شرایطی که بزرگترین اجتماع نظامیان در اطراف ایران وجود دارد و در چنین شرایطی فقط با همت جوانان این مرز و بوم شرایط برابری در جبهه‌ها ایجاد شده است، معتقدم تنها راه مثبت برای کشور دیپلماسی است و نه ادامه جنگ. اما جریان افراطی می‌دانند که اگر توافقی صورت گیرد و کشور در مسیر صلح قرار گیرد باید پاسخگوی ضایعات و خسارات وارد شده به کشور باشند. این جریان، همان کسانی بودند که در دو مقطع عمده سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مانع شکل‌گیری دو توافق‌ خوب شدند و مدعی بودند توافق بهتری را شکل می‌دهند، اما عملاً نه تنها توافقی صورت نگرفت، بلکه دو جنگ بزرگ به ایران تحمیل شد.

جریان‌هایی که در مقاطع ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فرصت‌های دیپلماسی را به جنگ تبدیل کردند، باید محاکمه شوند

این فعال سیاسی تاکید کرد: معتقدم جریان‌های افراطی که فرصت‌های دیپلماسی را به جنگ تبدیل کردند، باید محاکمه شوند. تلاش‌هایی که افراطیون برای جلوگیری از مذاکره شکل می‌دهند بیشتر با هدف فرار از محاکمه شکل می‌گیرد. اگر براساس منافع ملی در کشور عمل شود، روزی جریانات افراطی باید محاکمه شوند.

وی همچنین در خصوص اظهارات دیگری مبنی بر اینکه «مسئولانی که در پی مذاکره هستند را اگر خائن ندانیم افراد بی‌باوری هستند» به نظر شما آیا این اظهارات ناشی از دخالت دادن اختلافات جناحی در سیاست خارجی نیست، گفت: در کشور طبق قانون سازوکار مقوله‌های کلان خارجی و موضوع هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف می‌شود. مسئله‌ای مانند مذاکره با آمریکا، جنگ و مذاکره و موضوع هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف می‌شود. نقد جدی به شورای عالی امنیت ملی این است که هیچ‌گاه برای مصوبات خود یک متمم «دیپلماسی عمومی» در نظر نمی‌گیرد و لذا برخی افراد تا جایی پیش می‌روند که عملاً در مورد مذاکره ادعای خیانت را مطرح می‌کنند.

کسی که به دروغ گفت ایران در برجام پذیرفته سر ۳۴ سردار خود را به آمریکا دهد، هنوز نماینده است

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: این ادعای خیانت یک بار به صورت مصداقی بعد از برجام مطرح شد؛ یعنی یکی از اعضای جبهه پایداری که اکنون نماینده مجلس است، در سخنرانی خود به کذب اعلام کرد که در برجام ایران پذیرفته که سر ۳۴ تن از سرداران خود را به آمریکا تحویل دهد و مدعی شد نفر هفتم آن‌ها شهید سلیمانی بوده است. با این ادعای کذبِ نماینده مجلس، هیچ برخوردی صورت نگرفت و الان هم نماینده مجلس است؛ هدفی که از این نوع اتهام‌زنی‌ها دنبال می‌شود، پرهزینه کردن مسیر مذاکره و توافق شده است. من معتقدم طرح ادعای خیانت باعث شده که دست دیپلمات در ایران بلرزد و یکی از مشکلات ناشی از دست رفتن فرصت‌ها، همین پرهزینه کردن مذاکرات است.

فلاحت‌پیشه درباره حذف بخشی از پیام رهبری در صدا و سیما مبنی بر اینکه هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، کمک به دشمن محسوب می‌شود، گفت: متأسفانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شدت تحت تأثیر جریانات افراطی است و این موضوع به ضرر منافع ملی کشور تمام خواهد شد.

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